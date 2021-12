Število okužb še naprej pada

23.12.2021 | 11:00

V Sloveniji smo včeraj potrdili 1124 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo današnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil včeraj 22,8-odstoten, kar je precej manj kot pred tednom dni, ko je bilo pozitivnih 27,3 odstotka testirancev. Prejšnjo sredo smo sicer zabeležili 1346 novih primerov okužbe.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 16.700 oz. 556 manj kot dan prej.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 624 covidnih bolnikov (včeraj 649), 202 sta na intenzivi (včeraj 206). Deset bolnikov je umrlo.

V SB Novo mesto imajo danes 52 covidnih bolnikov (včeraj 51), od tega 15 na intenzivni terapiji. Tri so sprejeli, dva odpustili.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, včeraj 13, nobenega na intenzivi - dva nova so sprejeli in jih tri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 27, Metlika 13, Črnomelj 11, Trebnje 10, Kočevje 9, Šentjernej 8, Ribnica in Šmarješke Toplice 5, Mokronog Trebelno in Škocjan 3, Šentrupert, Mirna Peč in Žužemberk 2, Mirna 1

Posavje - Brežice 27, Krško 17, Sevnica 4, Kostanjevica na Krki 3, Bistrica ob Sotli 2

