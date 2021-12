Novi direktor ZD Kočevje za optimizacijo dela in finančno stabilizacijo; nihče ne sme ostati brez zdravnika

23.12.2021 | 13:40

Gregor Košir (desno) ob letošnji popularizaciji mobilnega cepljenja v kočevski občini (foto: arhiv; Občina Kočevje)

Kočevje - V Zdravstvenem domu Kočevje so danes predstavili novo vodstvo. Novi direktor Gregor Košir, ki je na čelu zavoda nasledil Polono Vidič Hudobivnik, je poudaril, da si bo prizadeval za večjo dostopnost zdravstvenih storitev in večjo odzivnost zaposlenih ter finančno stabilizacijo zavoda. Intenzivno namerava iskati tudi manjkajoči kader.

Po Koširjevih besedah bo cilj Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje tudi v prihodnje, da nihče od občanov ne bi ostal brez zdravnika in brez kakovostne zdravstvene oskrbe. Med drugim bodo vse napore usmerili v nadomestitev osebnih zdravnikov, ki se bodo upokojili, in pridobitev pediatrov. Trenutno namreč nimajo redno zaposlenega pediatra, ampak delajo s pogodbeniki.

Za štiri milijone evrov naložb

Pri poslovanju nameravajo po direktorjevih besedah jasno ločiti med upravljavsko in strokovno funkcijo ter zavod finančno stabilizirati. V ta namen načrtujejo dodatne programe in ambulante, med drugim računajo na okoli štiri milijone evrov naložb, ki naj bi jih omogočila občina. "Cilj je, da prebivalcem ponudimo čim več zdravstvenih storitev," je dejal.

Dosedanja v. d. direktorice Vidič Hudobivnikova ostaja v zdravstvenem domu in bo kot izredna zdravnica in mentorica po Koširjevih besedah "v vlogi stroke".

Sama je na današnji novinarski konferenci povedala, da sta ZD Kočevje v petih letih in pol, kolikor ga je vodila, zaznamovala intenzivna rast in razvoj. Med drugim so pridobili številne nove zdravstvene dejavnosti, tako na področju splošnih in specialističnih ambulant kot na področju preventive in duševnega zdravja. V času njenega vodenja so se tudi kadrovsko razširili, z nekaj več kot 70 na 114 zaposlenih, je dejala. Rešili so kadrovske težave na področju splošne medicine, ginekologije in nekaterih drugih področjih.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je kot predstavnik ustanoviteljice ZD Kočevje povedal, da je občina zadolžena, da poskrbi za primerno infrastrukturo zavoda. Med drugim bo tako v letu 2022 poskrbela za izgradnjo Zdravstvenega centra Kočevje, kjer bo tudi dializni center, želijo si tudi izboljšati pogoje za zdravnike, ki prihajajo delati v Kočevje.

Lažnih covidnih potrdil ni bilo

Košir je danes tudi zavrnil nekatere govorice, da naj bi v ZD Kočevje izdajali lažna covidna potrdila v zameno za plačilo. Slednje glede na njihovo naravo dela po njegovih besedah skorajda ni mogoče. Prav tako zdravstveni dom v zvezi s tem ni v nobenem postopku, zoper njega ali katerega od njegovih zaposlenih tudi ne poteka nobena preiskava, je dejal.

STA; M. K.