Kolesarska povezava od Drske do Bršljina in prenova Ulice Slavka Gruma

23.12.2021 | 14:30

Podpisniki pogodbe s predsednicama krajevnih skupnosti Drska in Bršljin Miro Retelj in Miro Kump. (Foto: M. Ž.)

Tako bo izgledala Ulica Slavka Gruma. Po prenovi bo prednostna cesta naravnost proti osnovni šoli.

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni ter predstavnika izvajalcev hrvaškega gradbenega podjetja Krk Damir Crnčić in direktor ljubljanskega podjetja CBE, Sašo Previšić so danes podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske povezave Drska–Bršljin ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma. Naložba je vredna skoraj 1,9 milijona evrov z DDV, pri tem so za kolesarski del projekta pridobili tudi sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini malo manj kot 126.000 evrov.

Kot je poudaril župan, so v to pomembno naložbo združili tako trajnostno mobilnosti kot urejanje komunalne infrastrukture. Ulica Slavka Gruma je namreč v zelo slabem stanju, v tem delu mestu pa se pričakuje še živahna investicijska dejavnost, saj gre za področje, ki bo še podvrženo dodatnim naložbam na stanovanjskem področju.

Gre za gradnjo kolesarske povezave na Ulici Slavka Gruma od Osnovne šole Drska do Topliške ceste v dolžini okoli 700 metrov in na lokalni krajevni cesti od nove kolesarske poti z brvjo čez Krko v Irči vasi do Straške ceste v Bršljinu v dolžini okoli 1470 metrov. Med prenovo Ulice Slavka Gruma bodo rekonstruirali vozišče, uredili površine za kolesarje in pešce, avtobusna postajališča ter vsa križišča in priključke, zgradili nov ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije ter prenovili vodovod. Na bršljinski strani pa je na ulici Lastovče in Povhovi ulici predvidena označitev kolesarske povezave in dograditev cestne razsvetljave.

Uvedba izvajalcev v delo bo v desetih dneh od podpisa pogodbe, rok za dokončanje del je devet mesecev, sama dela na Ulici Slavka Gruma pa bodo trajala šest mesecev.

M. Ž.

Galerija