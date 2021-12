Na vrhove, k reki in v zidanice jih povabite

23.12.2021 | 18:40

Županja Polona Kambič se je v prazničnem voščilu zahvalila svetnikom za tvoren prispevek k življenju občine Semič.

Mitja Baškovič iz podjetja Region je predstavil načrtovano širitev kamnoloma Topli Vrh.

Občinski svet je tudi tokrat zasedal v prostorni avli Kulturnega centra Semič. (vse foto: M. L.)

Semič - Semiški občinski svet je včeraj med drugim soglašal s predlagano širitvijo Kamnoloma Topli Vrh. Občinski podrobni prostorski načrt, ki so ga v zvezi s kamnolom v prvi obravnavi sprejeli svetniki, ureja širitev kamnoloma proti severozahodu. Načrt je predstavil Mitja Baškovič iz brežiškega podjetja Region, ki je pripravilo dokument.

Občina Semič oblikuje strategijo razvoja do leta 2030 s podrobnejšim načrtom razvoja turizma. Svetniki so včeraj obravnavali predlog tega dokumenta in ga sprejeli v prvem branju. Občani, kot je povedala vodja skupine za pripravo Strategije Margita Adamič, lahko še predlagajo dopolnitve dokumenta.

Po besedah Tomislava Čeha iz dunajskega podjetja PKF tourismexperts, ki je za Strategijo izdelalo načrt razvoja turizma v občini Semič do leta 2030, ima semiško območje kar nekaj posebnosti, ki jih lahko unovči v turistični ponudbi. Med takimi lokalnimi prednostmi so Gače z zimsko in letno ponudbo, kočevarske vasi kot svojevrstna dediščina, reka Krupa, vrhovi na širšem območju Semiča, prireditev Semiška ohcet in zidanice.

Člani skupine za pripravo razvojne strategije so poleg Adamičeve še Urška Banovec, Anton Kambič, dr. Iva Konda in dr. Dušan Plut.

Občinski svet bo po besedah županje Polone Kambič januarja obravnaval v prvem branju proračun.

Županja se je po svojem poročanju o delovanju in dosežkih občine ob koncu seje v prazničnem voščilu zahvalila svetnikom za sodelovanje in njihov prispevek k lokalnemu razvoju.

M. L.

