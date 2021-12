Škof Saje ob božiču: "Da bi bili resnično sočutni, da bi premagovali egoizem in napuh"

2d nazaj 3 (13) (10) (13)(10) Oceni true truic

Veliko Kristjanov verjame,da je Božič Krščanski praznik.Dejstvo je,da so ljudje praznovali Božič že davno prej preden se je rodil Jezus. Slavnost je bila takrat znana,kot Saturnalia.Saturnalia je bil festival,v katerem so Rimljani obeležili posvetitev templja boga Saturna. Ko se je prebliževala zima,so izgubljali žetev in so potrebovali sonce,da bi njihova letina rastla in prinašala plodove.Saturn je bil Rimski bog kmetijstva in žetve. To je pomenilo,da je bog Saturn potreboval boga sonca,da bi dokončal svoje delo,zato je bila pozornost nato preusmerjena na boga sonca. Običaj Saturnalie je vkoreninjen v poganskih in keltskih verah in tradicijah.Verovali so v človeško žrtvovanje,vključno z žrtvovanjem majhnih otrok in dojenčkov,kateri so bili ponujeni svojim bogovom,da bi omogočili vrnitev močnega sonca.Verjeli so,da je zima posledica sonca,ki je izgubil svojo moč zaradi bitke med božanskim soncem in bogom mrtvih.Ker je zima vsako leto so verjeli,da so se te bitke borile vsako leto,zato so morale biti žrtve letno,da bi ugodili tem svojim bogovom.Ker se je sonce vedno vrnilo v začetku leta,so verjeli,da je to posledica vseh teh človeških žrtvovanj,ritualov in običajev. Rimski pogani so uvedli v svoj zakon,dneve 17-25 Decembera kot Saturnalia.V tem obdobju so bila Rimska sodišča zaprta,Rimski zakon pa je narekoval,da nihče ne bo kaznovan zaradi poškodovanja lastnine ali telesnih poškodb med tem tednom praznovnaja.Festival se je začel,ko so Rimske oblasti izbrale "sovražnika Rimskega naroda".Vsaka rimska skupnost je izbrala žrtev, ki so jo ves teden silili uživati v hrani in drugih telesnih užitkih.Na zaključku festivala 25. decembra so Rimske oblasti verjele,da uničujejo sile teme,tako da brutalno ubijejo nedolžnega moškega ali žensko,za katera so se odločil,da predstavljajo "sile teme". V 4. stoletju je Rimskokatoliška Cerkev sprejela festival Saturnalije v upanju,da bo z njo pridobila poganske privržence.Katoliški vodje so uspeli spreobrniti v "Krščanstvo"veliko število poganov tako,da so jim obljubili,da bodo lahko še naprej praznovali njihovo Saturnalijo kot "Božič". Kot pravi Stephen Nissenbaum,profesor zgodovine na Univerzi v Massachusettsu,Amherst piše: "V zameno za zagotovitev obsežnega spoštovanja obletnice Odrešenikovega rojstva, ki so ga dodelili temu odmevnemu datumu,se je Cerkev z molkom strinjala,da dopusti praznovati te praznike bolj ali manj tako,kot je vedno bilo. «Najzgodnejši Božični prazniki so bili praznovani s pitjem,z spolnim užitkom,z golim petjem po ulicah(predhodnik sodobnega petja Božičnih pesmi) Problem je bil v tem,da Saturnalia ni imela nikakršne veze z Krščanstvom.Da bi to odpravili,so ti Krščanski voditleji sklenili,da bodo zaključni dan Saturnalije 25 december razglasili za Jezusov rojsnti dan. V okviru Saturnalijevega karnevala v 18. in 19. stoletju so bili rabini revnih krajev v Rimu prisiljeni nositi klovnovsko oblačilo in paradirati skozi ulice in bili žaljeni,osmešeni,norčevani,obmetavani na veliko iz strani množice.Ko je Judovska skupnost v Rimu poslala peticijo papežu Gregoryju XVI leta 1836,so ga prosili,naj ustavi letno Saturnalijsko zlorabo Judovske skupnosti,je ta odgovoril: "Ni primerno,da bi naredili kakršno koli novost". 25.decembra 1881 so Krščanski voditelji pahnili Poljske množice v antisemitske frenzije,ki so povzročile nemire po vsej državi.V Varšavi je bilo 12 Judov brutalno umorjenih,veliko število jih je bilo hendikepiranih,pohabljenih in veliko Judovskih žensk posiljenih.Uničenih je bilo za 2 milijona rubljev lastnine.Evo vam temelje praznika,ki ga radi opevajo,da je "Krščanski" Isto formulo uporabljajo tudi,ko gre za prepakiranje poganskih praks in doktrin,s katero jih preprosto preimenujejo in jim dajo "Krščansko"ime. Na primer Rock & Roll glasba; Tako imenovani krščanski voditelji verjamejo,da se posvetena ali poganska oseba lahko pridruži Krščanski cerkvi,brez tega,da odide od Rock & Rolla saj lahko najdete tudi Rock & Roll v cerkvi "Krščanski Rock & Roll"!To danes ponujajo tako imenovane krščanske cerkve, ki naj bi privabljale in spreobračale. Seznam je dolg in širok,od Rocka do "Krščanskega Roka"od Joge do "Krščanske Joge"od Porničev do "Krščanskih Porničev"Ja Tako je...Zdaj imajo tudi porniče z imenom "Krščanski".To je nekaj izmed mnogih pasti,ki so postavljene z prefinjenim načrtom,kateri vodi na napačno pot,tisto,ki ne vodi v nebesa,temveč v smrt in uničenje. Čeprav je to druga zgodba,ampak metoda,s katero operira Satan,je popolnoma enaka.Toda Rimskokatoliška cerkev se takrat ni ukvarjala z dušo ljudi,temveč z njihovimi prispevki cerkvi.Danes je isto,se nič ni spremenilo! Dejstvo je,da je biblija(Božja beseda)naš končni merilni organ,s katerim je treba meriti vse stvari.Drugače povedano,preučimo izvor Božiča in uporabimo Biblijo kot končno avtoriteto o tej zadevi,kot bi moralo biti v vseh zadevah.Po vsem tem povedanem in napisanem,želim,da se vprašate,če bi vi kot Kristjani praznovali "Božič".Prav tako tudi upoštevajte,da ko se vam enkrat odkrije resnica,ne morete uporabiti nevednosti kot opravičilo,da nadaljujete v grešni praksi,ker nas bo Nebeški Oče sodil v skladu z znanjem,ki smo ga prejeli. Dokaz za to je mogoče najti v Janezu 9: 40- 41: "In nekateri farizeji,ki so bili z njim,so slišali te besede in mu rekli:"Ali smo tudi slepi? "Jezus jim je rekel: Če bi bili slepi,ne bi smeli imeti greha; zdaj pa pravite: Vidimo; zato vaš greh ostane ".Z drugimi besedami,farizeji so trdili,da imajo znanje in razumevanje stvari Boga.To bi omogočilo,da bi bili duhovno sposobni videti.Zato,ker so trdili,da vidijo,kar je isto,kot da bi vedeli ali razumeli,zatorej so ostali v svojih grehih,ker so preprosto vedeli in še ignorirali Božjo besedo. Ne pozabite tudi na Ozej 4:6 "Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja. Ker si ti zavrgel spoznanje, bom jaz zavrgel tebe, da ne boš več moj duhovnik. Pozabil si postavo svojega Boga, tudi jaz bom pozabil tvoje otroke. Izvor Božičnih Tradicij Božično Drevo Tako kot so prvi Kristjani rekrutirali Rimske pogane s tem,da so združili Božič s Saturnalio so prav tako isto naredili z častilci Asheira kultom in ostalimi njihovimi vejami.Pogani Božičnega Drevesa so dolgo častili drevesa v gozdu,nosili so jih tudi v svoje domove in jih okrasili.To početje je bilo posvojeno in poslikano s Krščansko krinko-masko pod okriljem Katoliške Cerkve. Jeremija 10;3;4 Običaji ljudstev so namreč ničnost, le les, ki ga posekajo v gozdu in ga obrtnikova roka obdela s sekiro. Okrasí ga s srebrom in z zlatom, pritrdi z žeblji in s kladivom, tako da ne omahne. Božična Darila V pred-Krščanskem Rimu,so cesarji prisilili svoje najbolj zaničevane državljane,da so prinesli daritve in darila med Saturnalijo(Decembra)in Kalendsom (Januarja).Kasneje se je ta ritual dajanja daril razširil tudi med splošno populacijo.Katoliška Cerkev je dala tej navadi Krščanski priokus,tako da jo je ponovno ukerininila v domnevnem darovanju SV.Nikolaja (slika spodaj) Nikolaj se je rodil v mestu Parara v Turčiji leta 270 in kasneje postal škof Myra.Umrl je 6 decembra leta 345.Šele v 19 stoletju so ga imenovali V svetnika.Večino Božiča se praznuje zanj in njegovim prispevkom kot je ta poganska poroka Saturnalije s Katoliškim ”Christ mass” "Kristusovo Mašo" Božiček ali Santa Claus prihaja iz Nizozemskih besed "Sinter Klaas" s katero imenujejo njihovega najljubšega svetnika Sv.Nikolaja.Leta 1931 je Božiček iz strani Coca Cole dobil to današnjo marketinško,potrošniško preobleko.Ampak korenine segajo zopet v čas Poganskega Babilona in prvega Antikrista Nimroda! P.s Jezus je bil rojen v jeseni najverjetneje septembra. V Grških original textih Nove Zaveze beseda CERKEV ne obstaja,ampak so jo kasneje zamenjali v lastno korist,ker le na podlagi tega so lahko zgradili tako obsežen religiozni imperij aka Vatikan,ki ima Poganski Babilonski Satanistični pridih.Besedo cerkev so namenoma dodali,da je določila zgradbo,ampak ta "Cerkev" ni zgradba ta "Cerkev" so ljudje,ko je Jezus "rekel" v današnjih verzijah Biblije;Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala AMPAK JE REKEL V originalu --Ti si Peter in na tej skali(mislil je sebe,skala je Jezus)bom zgradil svojo ECCLESIO ali TISTE,KI SO POKLICANI Ecclesia, Greek Ekklēsia, ("zbiranje tistih, ki so bili povabljeni,poklicani") V svoji zgodovini je ta Rimski Katolicizem zakrivil preko 100 milijonov smrti in če mislite,da je ta "cerkev"navdihnjena in v imenu Jezusa se pošteno motite!! Pa čeprav jasno piše v Mojzes 5,13,1 - Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj! "Samo poglejte nas.Vse je obrnjeno na glavo(kot pravi Satanistični Svet) Zdravniki uničujejo zdravje,odvetniki uničujejo pravico,univerze uničujejo znanje, vlade uničujejo svobodo,mediji uničujejo informacijo in religije uničujejo pravo duhovnost in pravo pot