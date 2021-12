Dimniški požar

24.12.2021 | 07:00

Sinoči ob 20.44 so v naselju Dol, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Podbočje so s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico dimnika, delno očistili dimnik ter odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Gasilci odpirali vrata

Ob 20.15 so na Trgu Matije Gubca v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata na poslovnem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

-od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:15 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA2;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, izvod 10.ROZMANOVA, PEKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kompolje med 8. in 12. uro ter Šentjanž, nizkonapetostno omrežje - Šentjanž desno sušilnica med 9. in 14. uro.

M. K.