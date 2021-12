Šentjernejski proračun pod streho. Svetniki brez vprašanj. Zakaj o Hudoklinovih predlogih niso glasovali?

24.12.2021 | 08:30

Šentjernejski svetniki so z 12 glasovi za sprejeli predlog proračuna za leto 2022.

Šentjernej - V Občini Šentjernej imajo sprejet proračun za leto 2022. Prihodki znašajo dobrih 10 milijonov evrov, odhodki pa 9,8 milijonov, od prvega branja so oboji malce višji.

Svetniki so proračun v drugem branju na predvčerajšnji seji sprejeli z dobro dvotretjinsko večino, razprave ni bilo, razen opozicijskega svetnika Franca Hudoklina (SLS).

Hudoklin: "Odlok o proračunu je nezakonit"



Franc Hudoklin edini od svetnikov na seji ni bil tiho, z županom in nekdanjim strankarskim kolegom Jožetom Simončičem sta imela večkrat buren dialog ...

Ta je že v začetku seje predlagal umik točke o proračunu z dnevnega reda, ker da gre za nezakonito pripravljen odlok o proračunu. »Že od leta 2015 dajemo vse zadeve v odločanje županu, kar pomeni, da on v 7. členu lahko neomejeno spreminja načrt razvojnih programov, zakonska podlaga pa je do 20 odstotkov. Kar je več, je treba o tem razpravljati na občinskem svetu, žal pa mi tega ne počnemo,« je dejal in poudaril, da zato proračuna ne bo podprl, čeprav je za investicije.

Župan Jože Simončič je odločno menil drugače. »Odlok o proračunu je zakonit, usklajen, o tem ni debate. Razumem razočaranje nekaterih v našem OS, a to je njihov individualni problem, mi se s tem ne ukvarjamo in gremo naprej. Proračun je šentjernejski in se že veselimo prihodnjega leta,« je dejal.

Čemu se bodo posvetili v letu 2022?

Župan Jože Simončič (na desni) s sodelavcema: Tino Gazvoda in Samom Hudoklinom

V letu 2022 se bodo še bolj posvetili novim naložbam: nov most v Mršeči vasi, nova športna dvorana pri OŠ Šentjernej, priprava prostorskega plana, obnova številnih cest, energetska sanacija, sprejem operativnega programa, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, gremo v celotno infrastrukturno prenovo Gorenjega Maharovca ...

Da so v proračunu zajeli številne večje in manjše naložbe in je izredno razvojno naravnan, poudarjajo v občinski upravi.

Kot rečeno, svetniki o proračunu niso prav nič razpravljali, oglasil se je le Franc Hudoklin, ki je vložil tri svoje predloge oz. amandmaje, a ne, kot bi moral, zato o njih sploh niso glasovali. »Na dopolnjen predlog proračuna amandmajev ni bilo,« je pojasnil župan.

Hudoklin predloge poslal malo prezgodaj

Mag. Andreja Topolovšek je na kratko predstavila spremembe proračuna od prvega do drugega branja.

»Morda sem jih poslal kak dan prej, kot je po poslovniku. Vsaka šola nekaj stane, a na koncu je razultat isti. Že na 19. seji sem javno povedal, da gre za družinski proračun, in da ga koalicija oz. glasovalni stroj ne bo pustil spreminjati. Tako se dela v DZ RS in tudi na lokalnem nivoju. A gremo dalje, morda pa bodo kdaj v tem mandatu prišle tudi moje pobude do realizacije,« je dejal.

Hudoklin je izpostavil predvsem nujnost zagotovitve več denarja – dodatnih 150 tisoč evrov - za male čistilne naprave, da se povrne del sredstev vsem uporabnikom; predlagal je 30 tisočakov več za področje kmetijstva oz. kmetijskih subvencij, ter da se 100 tisoč evrov nameni za obnovo lokalne ceste Hrastje – Tolsti vrh do meje z novomeško občino, saj je v slabem stanju in ne zagotavlja prometne varnosti. Župan se je do vseh predlogov opredelil in jih zavrnil.

Srečno v novem letu 2022, lepe praznike ...

Ob koncu občinske seje se je prvi mož občine Jože Simončič svetnikom zahvalil za dobro sodelovanje in delo, jim voščil vesele božično-novoletne praznike in tudi lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. Novemu letu so nazdravili.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija