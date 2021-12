Četrtkove okužbe v duhu preteklih dni

24.12.2021 | 11:30

Izboljševanje epidemiološke slike v Sloveniji v zadnjih dneh ni več tako občutno, a se še vedno nadaljuje.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo včeraj zabeležili 1203 nove primere okužbe s sars-cov-2, delež pozitivnih testov pa je bil 24,1-odstoten. Za primerjavo, prejšnji četrtek je bilo odkritih 1281 primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 25,4-odstoten. Pri NIJZ še ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 16.576 prebivalcev.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1101, kar je 13 manj kot dan prej, 14-dnevno povprečje okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 785, kar je šest manj kot dan prej.

V četrtek so opravili tudi 79.587 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom trenutno cepljenih 1.247.536 ljudi, kar predstavlja 59 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.185.924 ljudi, kar je 56 odstotkov prebivalstva. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 442.316 ljudi.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 614 covidnih bolnikov (včeraj 624), 202 sta na intenzivi (tako kot včeraj). Umrl je en bolnik.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 57 covidnih bolnikov (včeraj 52), od tega 16 na intenzivni terapiji. Sprejeli so pet novih bolnikov.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, tako kot včeraj.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 25, Trebnje 16,Črnomelj 11, Kočevje 10, Šentjernej in Ribnica 5, Metlika 4, Šmarješke Toplice, Mokronog Trebelno, Šentrupert, Dolenjske Toplice in Kostel 2, Semič, Mirna Peč, Žužemberk in Mirna 1

Posavje - Krško 23, Brežice 16, Sevnica 12, Kostanjevica na Krki 5, Radeče 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.