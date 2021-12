Ob cesti našli razbit okrvavljen avto; med vožnjo sta si gestikulirala, nato ustavila in se stepla

Sinoči nekaj po deseti uri zvečer so občani na cesti Krško – Zdole ob cesti opazili razbito vozilo z okrvavljeno notranjostjo in sproženimi varnostnimi blazinami. Policisti so ugotovili, da je voznik zapeljal s ceste in trčil v drevo, nato pa očitno poškodovan kraj zapustil. 53-letnega voznika so slabo uro po dogodku našli doma, okrvavljenega in poškodovanega ter na kraj poklicali reševalce, ki so ga oskrbeli in s sumom lahkih telesnih poškodb odpeljali v bolnišnico. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Prometni policisti so na avtocesti pri izvozu Slovenska vas danes zjutraj, okoli pete ure, obravnavali prometno nesrečo treh vozil, v kateri je bila ena oseba lažje poškodovana. Po prvih ugotovitvah je 65-letni voznik zaradi prevelike hitrosti trčil v pred seboj vozeče vozilo, ki ga je nato odbilo v še eno vozilo. V nesreči se je 28-letna voznica vozila, v katero je trčil nepreviden voznik, lažje poškodovala. Pri nobenem od udeležencev niso ugotovili prisotnosti alkohola.

Prometna nesreča – poziv očividcem



Prometni policisti so včeraj nekaj po četrti uri popoldne v Krškem obravnavali prometno nesrečo z gmotno škodo. Na številko 113 so prejeli več klicev o nezanesljivi vožnji voznika pasata krških tablic. 56-letni voznik je peljal po glavni cesti od Brestanice proti Krškemu, pri elektrarni v rondoju zavil na obvoznico ter nadaljeval v vožnjo proti Vidmu in Krki. Med vožnjo je vijugal po cesti, vozil po nasprotnem smernem vozišču, podrsal jekleno varovalno ograjo, zapeljal na pločnik, se skoraj zaletel v nasproti vozeča vozila … Policisti so voznika uspeli ustaviti v Krškem v Žadovinku. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili strokovni pregled. Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.



Policisti za razjasnitev vseh okoliščin prosijo morebitne očividce in voznice/voznice, ki so med 16.00 in 16.13 uro na relaciji od Brestanice do Krškega in nato na obvoznici od HE Krško do Žadovinka srečali črnega pasata krških tablic, ki je vijugal po cesti, se v izogib prometni nesreči tudi ustavljali in mu umikali, da pokličejo na telefonsko številko policije 113.

Policisti so sicer v zadnjih 24. urah obravnavali dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo in dve z lahkimi telesnimi poškodbami.

Spor, solzilec in ostri predmet



Krški policisti so v minuli noči v Veliki vasi obravnavali kršitev javnega reda in miru, v kateri sta bili dve osebi lažje poškodovani. Po prvih ugotovitvah je prišlo do prepira med vsaj tremi osebami, pri čemer naj bi eden od trojice preostala dva pošprical s solzilcem in ju porezal z ostrim predmetom. Policisti še preverjajo okoliščine dogajanja.



Prepir med vožnjo se je zaključil na Obrežju



Policisti so na mejnem prehodu Obrežje obravnavali dva tujca, ki sta se stepla. Kot so ugotovili, naj bi voznik bošnjaških tablic in voznik švicarskih tablic vozila drug za drugim po avtocesti v smeri Obrežja. Pri tem naj bi si že nekaj gestikulirala, pred mejnim prehodom pa sta se ustavila in gestikulacija udejanila najprej verbalno, nato pa še fizično. Eden od voznikov je drugega udaril, slednji pa je vzel iz vozila teleskopsko palico in mu poškodoval vozilo. Nadaljevanje so preprečili policisti, ki bodo oba kazensko ovadili – enega zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, drugega za poškodovanje tuje stvari.

V trgovini nabrali, a ne bi plačali



Zvečer okoli sedme so klicali novomeške policiste v trgovino na Ljubljanski cesti, kjer so zalotili 26-letnika iz območja Krškega, ki je v trgovini nabral za 173 evrov različnih suhomesnatih izdelkov ter nato z vozičkom odpeljal iz trgovine brez plačila. Dogajanje je opazil varnostnik, stekel za njim in ga zadržal do prihoda policistov. Zaradi tatvine ga bodo kazensko ovadili.



Okoli osme so varnostniki zadržali 22-letnico, ki je v trgovini na Kočevarjevi v Novem mestu vzela steklenico alkoholne pijače in jo skrila ter se tako hotela ogniti plačilu. Varnostnik je osebo ustavil pred izhodom iz trgovine – začelo se je kričanje in prerivanje, a je varnostnik 22-letnico uspel zadržati do prihoda policistov, ki jo bodo kazensko ovadili.

Mejne zadeve in tujci



Črnomaljski policisti so včeraj dopoldne na Preloki prijeli pet državljanov Gambije, ki so v Slovenijo vstopili mimo mejnega prehoda. Okoli tretje ure so na istem območju prijeli še šest državljanov Gambije ter državljana Malija in Ugande.



Brežiški policisti so ponoči v Ločah prijeli deset državljanov Afganistana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

