Nagrade za poslovno uspešnost in božičnice - Od nekaj sto do skoraj dva tisoč evrov

24.12.2021 | 14:30

Novo mesto - Glede na prejete odgovore gospodarskih družb z območja JV Slovenije bodo božičnice oz. nagrade za poslovno uspešnost v večini višje kot lani – Najvišja božičnica v novomeški Krki, poleg tega še medletni nagradi za poslovno uspešnost

Tudi v drugem koronskem letu so se nekatere gospodarske družbe odločile, da bodo izplačale božičnico ali nagrado za poslovno uspešnost, ponekod pa celo oboje. V večini so te glede na prejete odgovore podjetij iz naše regije višje kot lani, ponekod pa višine, vsaj do zaključka naše redakcije v torek, še niso določili.

V našem največjem podjetju, novomeški Krki, ki ima v Sloveniji zaposlenih 6.540 ljudi, so 16. decembra vsi redno zaposleni in zaposleni prek zaposlitvenih agencij prejeli božičnico v enotni višini 1.872,92 evra bruto; lani je ta znašala 1.700 evrov. Poleg tega vsem sodelavcem v družbi dvakrat letno izplačajo tudi nagrado za uspešnost družbe, ki se izračuna na osnovni doseženih kumulativnih letnih izidov poslovanja. Za obdobje januar–junij so dobili izplačano polletno uspešnost v višini 86,4 odst. posameznikove plače, morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje bo, če bodo doseženi cilji, predvidoma v začetku naslednjega leta. Božičnica bo praznike polepšala tudi zaposlenim, ki so bili v rednem delovnem razmerju na dan 30. november v Krkini hčerinski družbi Terme Krka, v kateri imajo trenutno 548 zaposlenih. Ta znaša 1.498,34 evra bruto, lani pa je bila nekoliko nižja – 1.200 evrov.

V novomeškem Revozu, za katerim je zelo težko leto, saj ga bremenijo zahtevne razmere v avtomobilski industriji, so v torek vsi neposredno zaposleni in agencijski delavci dobili 450 evrov bruto letne nagrade, lani 761 evrov, ki je bila določena na podlagi meril iz dogovora vodstva podjetja s socialnimi partnerji za leto 2021 in doseženih izidov.

V trebanjskem Trimu je 299 zaposlenih 14. decembra prejelo 1.250 evrov (lani 500) oziroma znesek, izračunan glede na sorazmeren čas trajanja zaposlitve v letošnjem letu.

V letošnji gazeli dolenjsko-posavske regije, podjetju Rem iz Trebnjega, ki je v tem letu praznovalo 20-letnico delovanja in jubilej zaznamovalo tudi s selitvijo v nove poslovno-proizvodne prostore v Industrijski coni Trebnje, bodo izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini osnovne bruto plače zaposlenega. 210 sodelavcev jo bo prejelo 15. januarja prihodnje leto.

Sevniški Stilles bo v prvem tednu januarja vsem 260 zaposlenim izplačal 400 evrov nagrade za poslovno uspešnost; toliko je znašala tudi za lansko leto.

Kočevski Melamin, ki ima trenutno 194 zaposlenih, bo tudi letos izplačal božičnico in v prvem tednu januarja prihodnje leto še nagrado za poslovno uspešnost. Božičnica je bila za vse zaposlene enaka – 300 evrov bruto (lani 250), nagrada za poslovno uspešnost pa bo povprečno 1.300 evrov bruto (lani 1.053) na zaposlenega glede na prisotnost na delovnem mestu.

Tako kot v preteklih letih bodo božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost izplačali tudi v novomeški Adrii Mobil, a odločitve o višini izplačila do zaključka redakcije še niso sprejeli. Podobno so nam odgovorili tudi v njenem hčerinskem podjetju, šentjernejskem Podgorju.

Nagrad za poslovno in delovno uspešnost se bodo kot že nekaj let razveselili v ivanškem podjetju Akrapovič. Višini obeh nagrad še nista znani, saj poslovno leto 2021 še ni končano, prav tako ocenjevanje doseganja meril za izračun nagrade za delovno uspešnost in nagrade za poslovno uspešnost zaposlenih poteka do konca aktualnega leta. Predvidoma bodo nagrade zaposlenim, na dan 9. decembra jih je bilo 1.592, izplačali januarja oziroma februarja prihodnje leto.

Januarja bodo nagrado za uspešnost izplačali tudi v Roletarstvu Medle iz Novega mesta, višine in načina pa še niso določili. Kot so dejali, jo običajno izplačujejo v najvišji neobdavčeni višini, dobili pa jo bodo vsi zaposleni, tudi prek agencij; vseh skupaj je trenutno okoli 190.

Do konca leta bodo v sevniškem Taninu tako kot do zdaj vsem zaposlenim izplačali 13. plačo, višino pa še preračunavajo. V krškem Kostaku pa so se glede nagrade za delovno uspešnost v začetku tega delovnega tedna še pogajali s sindikatom družbe.

