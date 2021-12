Enotni, a zdaj razdeljeni

24.12.2021 | 19:00

Gašper Mihelič je zapel himno. (foto: Jani Pavlin)

Nastopila je Mladinska vokalna skupina Glasbene Matice Ljubljana pod vodstvom Irme Močnik, na lutnji je pevke spremljal Izidor Erazem Grafenauer. (foto: Jani Pavlin)

Pele so o hrepenenjih, razočaranjih in o sreči deklet. (foto: M. L.)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj so včeraj pripravili občinsko proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Slavnostni govornik je bil župan Andrej Kavšek. Kot je dejal, se je Slovenija pred 31 leti enotno odločila za samostojnost. Tako enotnost in pripadnost skupnemu cilju je danes še čutiti ob različnih športnih dogodkih in uspehih in ob različnih dobrodelnih akcijah. »Žal pa v trenutnem obdobju nekako ne premoremo toliko enotnosti, kot jo ga na današnji dan pred 31. leti, ko je 23. decembra leta 1990 potekal plebiscit o samostojnosti. Družba se je ob trenutnih razmerah precej razdvojila. To vsekakor ni dobro. Smo en narod, v katerem moramo skrbeti drug za drugega in se povezovati. To zagotovo znamo, a ob poplavi različnih mnenj, idej, vidikov in pogledov smo se nekoliko razšli,« je dejal župan. Nagovor je sklenil z voščilom: »Na pragu novega leta pa vsem skupaj želim naprej vesel in blagoslovljen Božič, v letu 2022 pa obilo uspehov, miru, novih idej, osebnega zadovoljstva, predvsem pa seveda zdravja. Naj bodo ti praznični dnevi kar se da čarobni, prijetni in iskrivi. Preživite jih v krogu svojih najbližjih in se imejte skrajno lepo.«

Prireditev, ki jo je povezoval Jaka Birkelbach, so začeli s slovensko himno, ki jo je zapel Gašper Mihelič. V kulturnem sporedu, ki ga je organizirala črnomaljske območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, je nastopila Mladinska vokalna skupina Glasbene Matice Ljubljana pod vodstvom Irme Močnik, na lutnji je skupino spremljal Izidor Erazem Grafenauer.

M. L.

Galerija