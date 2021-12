Na božični večer našli utopljenca v Krki

25.12.2021 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.53 so v Soteski v občini Dolenjske Toplice gasilci GRC Novo mesto in PGD Soteska, skupaj s policisti, sodelovali pri iskanju pogrešane osebe. Sumili so, da bi lahko bila v reki Krki. S čolnom so preiskali brežini reke. Osebo so brez znakov življenja našli ujeto v vejevju ter jo prenesli na breg.

Prometni nesreči

Davi ob 5.12 je v naselju Dolnje Brezovo, občina Sevnica, osebno vozilo na cestno železniškem prehodu zapeljalo na železniške tire. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so skupaj s policisti pregledali območje nesreče, vozila pa niso našli. Obveščene so bile pristojne službe.

Včeraj ob 11.02 sta v naselju Glogov Brod, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov in odklopili akumulatorje. V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli in nato prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v SB Brežice reševalci NMP Brežice.

Gorel zabojnik

Ob 21.00 je v Artičah, občina Brežice, gorel komunalni zabojnik. Požar, ki je uničil zabojnik, so pogasili gasilci PGD Spodnja Pohanca.

Pes zaklenjen v avtu

Ob 15.18 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem se je nahajal pes.

M. K.