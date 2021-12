Nadaljevanje trenda, včeraj nekaj čez tisoč okužb

25.12.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Včerajšnji dan z vidika epidemiološke slike ni prinesel pretresov. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da se v Sloveniji nadaljuje trend zmanjševanja števila dnevno okuženih s trdoživim virusom sars-cov-2. Zdravniške službe so včeraj potrdile 1086 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 25,7-odstoten. Prejšnji petek je bilo denimo ob 28,7-odstotnem deležu pozitivnih 1287 prebivalcev.

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 16.189 aktivnih primerov okužb oz. 387 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1074, kar je 27 manj kot dan prej, 14-dnevno povprečje okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 766, kar je 19 manj kot dan prej.

Danes je v slovenskih bolnišnicah 580 covidnih bolnikov (včeraj 614), 202 sta na intenzivi (tako kot včeraj). Umrlo je šest bolnik.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 56 covidnih bolnikov (včeraj 57), od tega 16 na intenzivni terapiji. Sprejeli so pet novih bolnikov in jih šest odpustili.

V SB Brežice imajo 8 covidnih bolnikov, včeraj 12. Enega so sprejeli, jih štiri odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 35, Ribnica 16, Črnomelj 14, Trebnje in Metlika 13, Šentjernej 10, Semič 7, Kočevje 5, Šmarješke Toplice in Sodražica 4, Mokronog Trebelno, Šentrupert, Straža, in Škocjan 2, Mirna Peč 1

Posavje - Krško 16, Brežice 4, Kostanjevica na Krki 3, Sevnica in Radeče 2

M. K.