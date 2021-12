Novo mesto z Express poslovalnico Addiko banke na novi lokaciji

26.12.2021 | 11:20

Slavko Črnič, predsednik društva Sonček Dolenjske in Bele krajine, in Mojca Žniderič, vodja poslovnega centra za poslovanje s prebivalstvom v Novem mestu, ob podelitvi donacije

Novo mesto - Addiko banka je preteklo obdobje izkoristila za posodobitev in dopolnitev poslovne mreže Addiko bančnih poslovalnic in ponudbe bančnih storitev. Najnovejša Express poslovalnica Addiko banke s svežo podobo, ki ima tudi novo lokacijo, je v Novem mestu. Prenovljena poslovalnica je na novi lokaciji v Supernovi Mercator centru na Ljubljanski cesti 47 odprta od 23. decembra dalje. Otvoritev prenovljene poslovalnice je pospremila tudi donacija Addiko banke lokalni organizaciji Sonček - društvu za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine.

Express poslovalnice so bile v Addiko banki razvite z namenom zagotavljanja učinkovitih rešitev za stranke tam, kjer je potreba po bančnih storitvah največja in kjer se dejansko spontano odvijajo nakupi.

Express poslovalnice Addiko banke združujejo elemente tradicionalne poslovalnice ter omogočajo nove, sodobne digitalne storitve. Priročne so v vseh pogledih – tako prostorsko kot tudi storitveno, saj digitalizacija znotraj Express poslovalnic prinaša novo bančno izkušnjo v smislu enostavnega upravljanja osebnih financ, sporočajo iz banke.

1.500 evrov donacije za Sonček - društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine

Ob odprtju prenovljene poslovalnice Addiko banke v Novem mestu so predali donacijo v višini 1.500 evrov društvu Sonček – društvu za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine za sofinanciranje nakupa projektorja in električnega platna za izobraževalne namene.

Slavko Črnič, predsednik društva Sonček Dolenjske in Bele krajine, se je Addiko banki ob prejemu donacije, ki jo bodo namenili za opremo novih prostorov Centra Sonček Novo mesto, zahvalil in poudaril, da »bo donacija pomagala pri izboljšanju pogojev dela ter omogočila nove možnosti za kakovostno izvajanje osebne asistence in ostalih socialno varstvenih programov, programov usposabljanja in svetovanja, terapevtskih programov ter športnih in drugih društvenih aktivnosti.«

M. K.