FOTO: Na AC nasedel na odbojni ograji

26.12.2021 | 18:20

Fotografiji z višnjegorskega klanca: PGD Grosuplje

Včeraj ob 10.36 je na dolenjski avtocesti na višnjegorskem klancu, občina Grosuplje, v smeri Novega mesta, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in nasedlo na odbojno ograjo. Gasilci PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. V nesreči ni bilo poškodovanih. Za vozilo so poskrbeli delavci DARS-a.

Kadilo se je iz kupa odpadkov

Sinoči ob 21.50 se je v naselju Glogov Brod, občina Brežice kadilo iz kupa odpadkov. Gasilci PGD Dečno selo so opravili pregled s termovizijsko kamero in kup zalili z vodo.

Dimniški požar

Danes ob 16.36 so v naselju Veliki Orehek, občina Novo mesto, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimniško tuljavo.

M. K.

Komentarji (1) 2h nazaj Oceni miha Ta odsek bi lahko pri vsem tem denarju ki smo ga zmetali v AC že res spremenili v avtocesto, ne pa da imamo neke ostanke od stare ceste bratstva in enotnosti, kjer ovinki niti približno ne dopuščajo normalno vožnjo. Cestnino pa znajo pobirat ...