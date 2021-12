Igokea podaljšala negativen niz Krke

27.12.2021 | 07:00

Prvi strelec ABA lige s povprečjem nekaj več kot dvajset točk na tekmo je proti Igokei dosegel 12 točk, največ v ekipi Krke.

Novo mesto - Novomeški košarkarji so doživeli še sedmi zaporedni poraz v jadranski ligi, saj so sinoči doma z 59:72 izgubili proti Igokei. Novomeščani so že po prvi četrtini zaostajali za štirinajst točk.

Krka je v ligi ABA nazadnje zmagala konec oktobra, ko se je pred domačimi navijači veselila zmage proti Studentskemu centru. Proti Igokei so se nadejali, da prekinejo črn niz, a bili so brez možnosti za uspeh. Le v prvih štirih minutah so držali priključek s tekmecem, ki si je ob polčasu priigral petnajst točk prednosti (42:27).

Tudi po odmoru so imeli Dolenjci veliko težav tako v obrambi kot v napadu, kar je Igokea izkoristila. Žarek upanja za domače je posijal ob koncu tretje četrtine, ko so se po zaostanku za osemnajst točk približali na 47:57. A na začetku zadnje četrtine je Darko Talić zadel trojko in povišal na 65:50. Do konca tekme se Krka gostom ni več nevarno približala.

Dolenjci bodo imeli naslednjo priložnost za zmago v ligi ABA 2. januarja, ko se bodo doma pomerili s Cedevito Olimpijo.

Liga ABA, 13. krog:

Krka : Igokea 59:72 (9:23, 27:42, 47:57)

Krka: Gibbs 11, Stipčević 12 (4:6), Stavrov 2, Kosi 3 (1:2), Škedelj 4, Lapornik 9, Macura 9 (3:4), Thomas 9 (2:4).

Igokea: Starks 8 (1:2), Robinson 9 (3:3), Tanasković 6 (2:2), Radanov 8 (1:1), Jošilo 3, Talić 5, Ilić 8 (0:2), Stephens 6 (0:2), Waller 11 (3:3), Fundić 8 (2:3).

