Dan samostojnosti in enotnosti s podelitvijo priznanj najboljšim športnikom na daljavo

27.12.2021

Ivančna Gorica - Letošnjo osrednjo občinsko slovesnost ob prazniku dneva samostojnosti in enotnosti s podelitvijo priznanj športnikom občine Ivančna Gorica za leto 2021 so zaradi epidemioloških ukrepov predhodno posneli in za širšo javnost včeraj predvajali preko spleta.

Spletno prireditev, ki sta jo pripravila Občina Ivančna Gorica in Zveza športnih organizacij (ZŠO) Ivančna Gorica v sodelovanju z občinsko Zvezo kulturnih društev (ZKD), so posneli v prenovljeni dvorani kulturnega doma Šentvid pri Stični. Kot že rečeno, trenutne razmere ne dovoljujejo množičnih prireditev, zato je letošnja svečanost potekala samo ob navzočnosti prejemnikov priznanj in ob strogem spoštovanju pogoja PCT in ostalih priporočil, sporočajo iz ivanške občine.

Slavnostni nagovor župana Dušana Strnada

Slavnostni govornik, župan Dušan Strnad, se je najprej dotaknil državnega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti. Letos ga praznujemo v času, ko Slovenija zaključuje polletno predsedovanje Svetu EU. Tudi to je pokazatelj, kako uspešno in hitro napreduje mlada država Slovenija, meni ivanški župan. Dogodkov ob plebiscitu leta 1990 se tudi sam z radostjo spominja, poudarja pa, da se danes na te svetle čase slovenske zgodovine ne gleda s pravim spoštovanjem in hvaležnostjo. Letos so tridesetletnico samostojne Republike Slovenije praznovali tudi v ivanški občini s tradicionalno slovesnostjo ob dnevu državnosti na Polževem. 4. julija pa je v Ivančni Gorici potekalo odkritje spominskega obeležja v spomin na prvo sveto mašo med slovenskimi vojaki, ki je na bojnih položajih potekala v času osamosvojitvene vojne 1991, v gozdu med Zgornjo Drago in Malim Hudim.

Župan je poudaril simbolno primerjavo med samostojnostjo Slovenije in samostojnostjo občine Ivančna Gorica, ki se po njegovih besedah tudi uspešno razvija in se danes že uvršča med najuspešnejše slovenske občine. Med zadnjimi velikimi pridobitvami je izpostavil tudi odprtje Hiše kranjske čebele – Apilab središče inovativnih tehnologij, novozgrajeno kolesarsko povezavo Stična-Ivančna Gorica-Muljava ter druge prav tako pomembne projekte, kot je prenovljena cesta Šentvid-Mandrga, obnova kulturnega doma na Muljavi, zazidalni načrt Dečja vas, zaključek gradnje 5. faze kanalizacije v Stični in novi športni park pri šoli na Muljavi. Župan je izpostavil tudi izjemno uspešen zasebni projekt, Adrenalinski park Cukarca.

V nagovoru se je Dušan Strnad z optimizmom ozrl tudi v prihajajoče leto 2022, ki bo prineslo nove velike pridobitve. Že je pridobljeno gradbeno dovoljenje za novi vrtec v Šentvidu pri Stični, pridobiva se tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo občinskega športnega parka v Ivančni Gorici, med pomembnejšimi projekti prihodnjega leta pa je tudi izgradnja t.i. zahodne obvoznice v Ivančni Gorici.

Župan je izrazil tudi zadovoljstvo nad številnimi športnimi uspehi in dosežki naših športnikov. »Včasih se sprašujem, od kod športniki jemljete energijo in voljo za številne ure treningov in odrekanj, da lahko dosegate vrhunske rezultate in se enakomerno merite s kolegi na državni, evropski in svetovni ravni. Gotovo je poleg volje in energije potrebna tudi vloga staršev in klubov, ki omogočate mladim uspešno športno udejstvovanje. Prav tako se je treba vprašati, kaj žene številne prostovoljce, kot ste trenerji, vaditelji in organizatorji, ki ustvarjate pogoje, da se mladina lahko ukvarja s športom. Pohvala tudi vsem tistim, ki se s športom ukvarjate zgolj ljubiteljsko in rekreativno.« Letošnjim nagrajenim športnikom in športnicam je čestital z naslednjimi besedami: »Čestitke vsem prejemnikom priznanj, naj vam ne bo to samo priznanje in nagrada za dosedanje uspehe, ampak tudi spodbuda za prihodnost,« ter dodal, da bo občina ivančna Gorica še naprej skrbela za ustrezne pogoje za vadbo in tekmovanja.

Športnik leta 2021 je postal motokrosist Jan Pancar

Športnike in športnice ter športne delavce je nagovoril tudi predsednik Zveze športnih organizacij občine Ivančna Gorica, Tomaž Zakrajšek, ki je vodenje zveze prevzel pred kratkim. Zahvalil se je dosedanjemu vodstvu zveze, med uspešne letošnje projekte spada tudi obisk slovenske olimpijske bakle v občini Ivančna Gorica v mesecu maju. Zveza je tudi ob koncu letošnje sezone pripravila razpis za najboljše športnike leta občine, na katerega so svoje uspešne člane in ekipe prijavili športni klubi in društva. Za priznanja se v skladu s pravilnikom lahko potegujejo naši občani oz. tudi drugi občani, ki so člani klubov oz. društev iz občine.

Letos je laskavi naslov Športnika občine Ivančna Gorica za leto 2021 v članski kategoriji prejel motokrosist Jan Pancar, član AMD Šentvid pri Stični. Pancar je v sezoni 2021 nastopal v svetovnem prvenstvu kategorije MX2 in dosegel v skupni razvrstitvi 20. mesto, njegov najboljši posamezni rezultat sezone pa je bilo 10. mesto na Veliki nagradi Rusije. Kot član slovenske reprezentance je zastopal slovenske barve tudi na svetovnem Pokalu narodov, Jan pa je trenutno edini slovenski motokrosist, ki poleg večkratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja, zastopa slovenske barve na tako visoki ravni.

Športniki leta v ostalih kategorijah so postali …

Športniki občine Ivančna Gorica za leto 2021 so v preostalih kategorijah postali naslednji športniki in športnice: med mlajšimi deklicami je slavila Tajda Bašar (TKD klub Kang), med mlajšimi dečki Kris Horvat (TKD klub Redpower), med starejšimi deklicami Isabela Strojanšek (OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Plavalni klub Olimpija), med starejšimi dečki Gal Bregar (Smučarski klub Ilirija), med mladinkami Lorena Zabukovec (TKD Kang), med mladinci Simon Vidmar (RK SVIŠ Ivančna Gorica), v kategoriji veteranov pa je slavila Vida Ceglar (KK BAM.BI).

Športna ekipa leta občine Ivančna Gorica je postala članska ekipa Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica, ki je v sezoni 2020/2021 postala prvak 1. B državne lige in se je s tem uvrstila v 1. A državno rokometno ligo. SVIŠ-eva ekipa je v končnici lige suvereno opravila z vso konkurenco, ki se je potegovala za napredovanje v najmočnejšo slovensko rokometno ligo. Pod vodstvom trenerja Aleksandra Polaka so v zmagovalni ekipi ivanške barve zastopali Matic Košir, Denis Zavodnik, Simon Vidmar, Nik Pirnat, Robert Tekavec, Timi Knez, Marko Marojević, Amadej Jerlah, Klemen Sašek, Jernej Mlakar, Luka Komar, David Podržaj, Aljaž Kutnar, Matevž Tekavčič, Domen Košir, Denis Struna, Ambrož Bregar, Klemen Lesjak, Jan Jaklič in Rok Zaletelj.

Letošnja prejemnika priznanja za zaslužne športne delavce pa sta postala Tomaž Zelko iz RK SVIŠ Ivančna Gorica in Anton Jevnikar iz Planinskega društva Polž.

Priznanja za odlične športne dosežke v sezoni 2021 so prejeli: Nik Hrovat Vidmar (TKD Kang), Nejc Kralj (AMD Šentvid pri Stični), Mojca Maršič (TKG Kang), Tibor Jože Rozina (TKG Kang), Žan Oven (AMD Šentvid pri Stični), Žan Zupančič (TKG Kang), Benjamin Kutnar (KK Ivančna Gorica), Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični). Denis Zavodnik (RK SVIŠ Ivančna Gorica), Andrej Rus (MK Fire Group), Rokometna ekipa Srednje šole Josipa Jurčiča, ekipa AMD Šentvid pri Stični.

Prireditev so, kot še sporočajo iz občine, s kulturnim programom obogatili člani Moškega pevskega zbora Vidovo in mlada šentviška glasbenica na citrah, Julija Koritnik iz Glasbene šole Grosuplje. Kot svojevrstna zanimivost je bil na ogled postavljen tudi podpisan kolesarski dres Tadeja Pogačarja, zmagovalca kolesarske Dirke po Sloveniji, ki je letos obiskala tudi Ivančno Gorico.

