Tradicija ni prekinjena – kljub koroni okrog 70 konj na žegnanju v Dolenji Stari vasi

27.12.2021 | 07:45

Tradicija blagoslova konj v Dolenji Stari vasi zaradi korone ni prekinjena - včeraj je neorganizirano prišlo okrog 70 konjev in njihovih lastnikov po blagoslov.

Dolenja Stara vas - Čeprav je bila tradicionalno žegnanje konj včeraj, na Štefanovo, uradno zaradi koronavirusa odpovedano, so se najbolj zagnani konjeniki s svojimi konji vseeno odpravili k cerkvici sv. Frančiška Ksaverja (mesto nekdanje cerkve sv. Štefana) na blagoslov.

Šentjernejski župnik g. Anton Trpin na ta dan, ko v samostojni Sloveniji praznujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti, tu vedno mašuje in če pridejo konjeniki in konji, jim tudi podeli blagoslov. V normalnih razmerah jih je prijezdilo po 150 in več, saj žegnanje konj v Dolenji Stari vasi velja za najbolj številčno v Sloveniji.

V šentjernejskem koncu so še posebej ponosni, da v Dolenji Stari vasi beležijo tudi najstarejše žegnanje v Sloveniji in letos je bilo že 163. po vrsti. Običaj ljudje niso opustili niti med vojnama, čeprav so takrat prireditev pripravili v manjšem obsegu in včasih tudi naskrivaj.

Tokrat jih je prišlo okrog 70, na čelu sprevoda pa je bil praporščak Marko Sušnik iz bližnje vasi Imenje. Čast nošenja praporja je imel že leta 2014. Med konjeniki so bili taki, ni nikoli ne umanjkajo, pa tudi taki, ki so prišli prvič. Prijezdili so od blizu in iz sosednjih občin. Vsi so imeli lepo ozaljšane konje. Letos pa je v sprevodu - razumljivo, zaradi korone - manjkal Pihalni orkester Občine Šentjernej.

Z obiskom v Dolenji Stari vasi je včeraj prijetno presenetil prelat Jožef Lap, nekdanji dolgoletni novomeški prošt, sedaj stolni prošt ljubljanske nadškofije, ki je po blagoslovu konj somaševal skupaj s šentjernejskim župnikom Trpinom.

L. Markelj