V Brežicah zaman čakali na okrašene traktorje – Posredovala je policija

27.12.2021 | 08:50

Traktorji so bili pripravljeni ...

... organizatorji tudi ...

... a so morali vse skupaj končati, še preden so začeli.

Brežice - Društvo podeželske mladine (DPM) Brežice je včeraj popoldne pripravilo »Božično traktorijado«, ki so jo lani organizirali prvič. Lani so bile zaradi epidemije razmere še veliko slabše, zaprti smo bili v svoje občine, družabnega življenja ni bilo. Zato so si mladi zamislili, da bi se s prazničnimi lučkami okrašenimi traktorji zapeljali po več krajih brežiške občine in tako vsaj malo popestrili božično-novoletne praznike.

Ker je lani božična traktorijada uspela in doživela odličen odziv med občani, so letos, ko nam življenje še vedno kroji koronavirus, to želeli ponoviti. DPM ima okrog 30 članov, za traktorijado je svoje traktorje praznično okrasilo kar 21. Zbrali so se včeraj popoldne na parkirišču pred Strokovno izobraževalnim centrom (včasih ETrŠ), od koder so se nameravali zapeljati do Mladinskega centra, nato skozi mesto in naprej skozi Globoko, Kapele, Dobovo, Cerklje ob Krki in Jesenice na Dolenjskem. Za spremstvo je bilo pripravljeno tudi gasilsko vozilo.

Toda njihova pot se je končala še preden se je začela. Pripeljala sta se dva policijska avtomobila in zbrani na startu smo najprej mislili, da bodo tudi policisti v spremstvu. A smo kmalu ugotovili, da gre za povsem nekaj drugega. Kot je povedal podpredsednik društva Miha Budič, so policisti traktorijado prepovedali, češ, da gre za javno prireditev, ki ni bila uradno prijavljena, poleg tega pa je zaradi epidemije zbiranje ljudi prepovedano. Izvedeli smo še, da so se organizatorji sicer pozanimali, ali je potrebno kakšno dovoljenje, pa so jih z občine napotili na upravno enoto, tam so jim rekli, naj se obrnejo na policijo, na policiji so jih spet usmerili na upravno enoto. Zdelo se jim je, da nihče ni vedel, ali je dogodek potrebno prijaviti in na kakšen način.

Policisti so vse traktorje in traktoriste popisali in jim svetovali, da se čimprej razidejo, sicer bodo globe še višje. Tako so se tudi obiskovalci v Brežicah, med katerimi je bilo predvsem veliko otrok, razočarani razšli. Mnogi so izrekli kar nekaj krepkih na račun policije, »da je to sramota, da so preprečili dogodek, ki je potekal na prostem, ljudi tudi ni bilo na stotine, večinoma so bile družine z otroki (torej mehurčki), medtem pa se je pri polnočnicah po cerkvah v zaprtih prostorih drenjalo ljudi«.

Na uradno pojasnilo policije še čakamo, saj policisti izjav niso želeli dajati. Člani DPM Brežice pa napovedujejo, da bodo božično traktorijado, pa čeprav z nekaj dni zamude, vseeno poskušali izpeljati še letos.

J. K.

