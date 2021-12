Vztrajni rekreativci uspešno do konca še ene sezone DŠI

27.12.2021 | 10:40

Fotografije: Zavod Novo mesto

Novo mesto - Zavod Novo mesto je prejšnji teden pripravil zaključno prireditev 61. sezone Delavskih športnih iger. Na prireditvi v Kulturnem centru Janeza Trdine so podelili priznanja najboljšim posameznikom in ekipam, razglasili pa so tudi Naj športnika te sezone – to sta postala Srečko Rostohar iz Adrie Mobil Renata Gorenc iz Roletarstva Medle.



Delavske športne igre kot edina tovrstna rekreativna oblika tekmovanja in druženja zaposlenih iz različnih organizacij ostajajo še kako žive, sporočajo iz Zavoda Novo mesto, pa čeprav zaradi trenutnih okoliščin že drugo zaporedno sezono ni bilo mogoče izvesti popolnega programa iger. Matjaž Kuzma, strokovni vodja - koordinator za šport v Zavodu Novo mesto, ki vodi projekt DŠI zadnje desetletje, je povedal, da četudi so bile igre v letošnjem letu okrnjene, so udeleženci dokazali, kako vztrajni so, kako veliko jim pomeni, da se na športnih prizoriščih pomerijo s kolegi iz drugih podjetij in organizacij, pa tudi sami s sabo. »Izpuščen je bil celoten prvi del pomladanskih tekmovanj. Igre so se pravzaprav začele šele v maju, do konca sezone pa so bile izvedene vse športne discipline, razen plavanja,« je med drugim dejal Kuzma. Dodal je še, da so v ženski konkurenci posameznice zastopale 16, v moški pa 24 različnih ekip.

V pogovoru z voditeljico prireditve Sabino Gosenca sta pomen športne rekreacije in DŠI, katerih prepoznavnost presega meje dolenjske regije, spregovorila tudi podžupan MO Novo mesto Boštjan Grobler in direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

DOBRODELNO

Kot pravijo v Zavodu Novo mesto, cilj udeležbe na DŠI niso le rezultati, temveč zastopanje podjetja oziroma organizacije, druženje, zabava, spodbujanje in podobno. Vsi, ki sodelujejo na DŠI, pa so bili tudi letos dobrodelni. URSA dobrodelni števec se je vrtel že sedmo leto zapored, v devetnajstih tekmovanjih pa je sodelovalo 1015 udeležencev. 1015 evrov bo namenjenih humanitarni akciji OZRK Novo mesto – »Pomoč pri urejanju stanovanjskih razmer za Izo«.

RAZPLET DŠI 2021

Najboljše ekipe v ženski konkurenci so Krka, Roletarstvo Medle in Revoz. Pri moških je zmagala Krka pred Revozom in Adrio Mobil, v absolutni konkurenci prav tako ni večjih sprememb – zmagala je Krka pred Revozom in Roletarstvom Medle.

PESTRO ŠPORTNO 2022

Pestro bo tudi leto 2022. Pokale za najboljše ekipe bodo podelili na tradicionalni prireditvi Športnik leta, še nekaj tednov zatem pa bo Novo mesto 12. in 13. marca 2022 gostilo prav poseben športni dogodek – BAMACI 2022 – Balkansko dvoransko veteransko prvenstvo v atletiki. Tekmovanje bo potekalo v Olimpijskem centru Novo mesto.

M. K.

Galerija