Božična črna kronika: Nekateri tudi streljali

27.12.2021 | 10:15

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 24. 12. in 27. 12. intervenirali v 140. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 510 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki ni nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 43. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. V večini primerov je šlo za moteče predvajanje glasne glasbe, uporabo pirotehničnih izdelkov, streljanje in spore v zasebnih prostorih. Pridržali so tri kršitelje, ki niso upoštevali ukazov policistov in niso prenehali s kršenjem javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požarov in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti ...

Pijan povzročil nesrečo

Policisti PP Črnomelj so biliv petek okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Sečjem selu. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil, ki ga je vozila 28-letna voznica. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mladoletniku zasegli kombi

V soboto nekaj po 20. uri so policisti PP Krško med kontrolo prometa na Cesti krških žrtev ustavili voznika tovornega vozila Fiat ducato. Med postopkom so ugotovili, da gre za mladoletnega kršitelja, ki še ni opravljal vozniškega izpita. Neregistriran in tehnično nepopoln kombi so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prišli so po televizor in suho meso

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je med 24. 12. in 26. 12. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel televizijski sprejemnik in suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.500 evrov.

Na božični večer pijani razgrajali

Črnomaljski policisti so v petek nekaj po 20. uri posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na Lokvah. Ugotovili so, da je pijan 45-letni kršitelj razbijal inventar in nadlegoval družinske člane. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

V petek okoli 22.30 so policisti v naselju Brezje zaradi neupoštevanja ukazov uporabili prisilna sredstva zoper 32-letnega kršitelja, ki je v večnamenskem objektu razgrajal in z nedostojnim vedenjem motil prisotne. Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

V noči na soboto so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz naselja na območju Ručetne vasi, kjer naj bi prišlo do pretepa. Ob prihodu so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do pretepa med dvema kršiteljema. 33-letni udeleženec pretepa, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev so mu izdali plačilne naloge.

Migranti

Med 24. 12. in 27. 12. so policisti na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, na območju Šutne (PP Krško) pet državljanov Afganistana in pri Veliki Dolini (PP Brežice) štiri državljane Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.