FOTO: Osrednja posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti

27.12.2021 | 18:30

Krško - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je sinoči v krškem kulturnem domu potekala osrednja posavska slovesnost. Kot je poudaril slavnostni govornik predsednik Sveta regije Posavje in župan občine Radeče Tomaž Režun, smo bili Slovenci v treh desetletjih postavljeni pred številne izzive in soočeni z mnogimi ovirami. »A zavedamo se, da smo najmočnejši skupaj in da bomo največ lahko dosegli z medsebojno pomočjo in zaupanjem.«

Dodal je: »Neprestano poslušamo, da nas je malo, da je naša država majhna, da je tudi naša regija Posavje majhna, zato me še toliko bolj razveseljuje dejstvo, da imamo župani Posavja, upam si reči, odlično urejene medsebojne odnose in da nam noben izziv ni pretežak. Vseskozi iščemo načine, kako bi našli najboljšo rešitev za vse.« Ob epidemiji je izrazil veselje, da je še med nami toliko solidarnosti, da si še znamo pomagati in da ne obupujemo ob težavah. »Ni prav, da živimo le iz tedna v teden v upanju, da bo naslednji teden boljše in da moramo zdržati samo še določena kratka obdobja, nato pa bo vse lepo in pozabljeno. Tudi potem ne bo vse lepo. A to seveda ne pomeni, da bo naše življenje kaj manj čudovito. Vsak od nas si zasluži spoštovanje sočloveka in skrbeti moramo, da ohranjamo in nadgrajujemo naše medsebojne odnose, » je poudaril Režun. Ob koncu je apeliral na vse, predvsem pa na politiko, naj v teh posebnih časih ne izkorišča razvoj tehnologije za razdvajanje ljudi, temveč naj ta služi za korektno in spoštljivo komunikacijo.

Gostitelj večera župan občine Krško mag. Miran Stanko je v pozdravnem nagovoru poudaril, da nam je samostojna država omogočila, da smo lahko v polni meri začeli graditi razvoj, hkrati smo se podali v nova, širša povezovanja. »Prepričani smo bili, da bo svoboda duha in gibanja prišla samodejno. A smo hitro prišli do spoznanja, da je potrebno svobodno in demokratično državo graditi in negovati ves čas. In te vrednote moramo gojiti iz generacije v generacijo. /…/ Naj bo današnji dan priložnost za temeljit premislek o odgovornosti, ki jo imamo kot družba in kot posamezniki do svoje države ter drug do drugega«, je poudaril. »Upanje in zaupanje, odgovornost in enotnost naj bodo ključ do novih uspehov v dobrobit prav vsakega izmed nas,» je zaključil župan.

Slovesnost so s svojim prihodom počastili praporščaki iz Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, posavskih območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo in območnih združenj slovenskih častnikov ter Združenja borcev za vrednote NOB Krško.

Z glasbo so praznični večer, katerega niti sta povezovala Bernarda Žarn in Juš Milčinski, zaključili člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča, ki so se med drugim predstavili tudi z avtorsko skladbo domačina, skladatelja Dejana Učakarja z naslovom »Straško«. Zaključili so z venčkom melodij iz muzikala Briljantina in Disco hits Medleyjem in, kot sporočajo iz krške občine, poželi stoječe ovacije.

M. K.

