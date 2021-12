Lokalni in pristni okusi Dolenjske – cviček in krškopoljec

27.12.2021

Lokalni in pristni okusi Dolenjske niso skriti le v babičini kuhinji, ampak so tudi skrbno vzdrževani pri vinarjih, mesarjih, čebelarjih in kmetih, ki skrbijo za tradicijo kakovosti v vseh svojih izdelkih. V sklopu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja smo se zato v Dobrotah Dolenjske odločili, da bomo s projektom »Lokalni in pristni okusi Dolenjske« potrošnikom približali kvalitetne, inovativne in domače izdelke dvanajstih vrhunskih dolenjskih ponudnikov.

Le-ti nudijo bogat asortimaja pristnih, lokalnih izdelkov – vina, mesnine, sire, mede, olja, sokove, moke, čili omake in še več. Vendar med dolenjskimi specialitetami ne izstopa nič tako kot cviček ter krškopoljec.

Cviček je posebnež med vini, saj je edino vino v Evropi z manj kot 10-odstotnim deležem alkohola in številnimi pozitivnimi učinki na telo; med drugim naj bi zniževal krvni tlak, topil maščobe, pospeševal krvni obtok ter pomagal pri težavah z nespečnostjo. Ni mešanica, temveč zvrst vina, sestavljena iz obveznih in dovoljenih sort grozdja; večinoma žametne črnine, kraljevine, modre frankinje ter laškega rizlinga.

Ta zvrst vina je primerna za vsak letni čas, še posebej priljubljena pa je pozno jeseni, ob krožniku prekajene svinjske krače, kislega zelja in krvavic ali tipičnih dolenjskih ocvirkovih štrukljev, hkrati pa je to edinstveno vino uporabno tudi v kulinarične namene: z njim lahko začinite mnogokatero dolenjsko enolončnico ali obaro ali pa v njem skuhate suho klobaso.

Pri izboru suhe klobase ali kosa mesa za obaro pa seveda ne bo boljše izbire od mesa krškopojca.

Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev. Je črne barve, čez trup pa ima večjo belo liso. V primerjavi s prašiči sodobne pasme so ti prašiči zelo mirni, tihi, prav nič niso tekmovalni in zato tudi ne agresivni. Napram beli pasmi prašiča, 2-krat dlje časa, da zraste - kar 8 mesecev. Pa še takrat ne doseže takšne teže, kot bi jo beli prašič.

Njihova reja temelji na ekstenzivnem, počasnem pitanju. Krškopoljec ali po domače krškopolj’c je znan po tem, da se rade volje prehranjuje tudi s krmo, ki sicer ni tako zahtevna za sajenje in obdelavo. Je odporen, njegovo meso pa je bolj marmorirano (mastno), polnejšega okusa ter zelo aromatično.

Aromatičnost in polen okus tega slastnega mesa pride še toliko bolj do izraza, kadar klobasi ni dodan noben konzervans, s čimer se lahko pohvali dolenjska Ekološka kmetija Zabukovec, ki svojo suho klobaso krškopojca obogatijo le s soljo, poprom in sladkorjem.

V kolikor se vam ob vsem tem že cedijo sline, vas vabimo, da cviček, klobaso krškopoljca in druge dolenjske specialitete naših partnerjev preizkusite v trgovini Dobrote Dolenjske v Ljubljani, na Mestnem trgu 17, ali v Trebnjem, na Gubčevi cesti 1a.

Izberite lokalno!

