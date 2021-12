Avto je tu! Deset prostoferjev bo starejše občane iz Šentjerneja vozilo po opravkih

27.12.2021 | 12:50

Prevzem električnega vozila, ki bo služil za projekt Prostofer. Od leve proti desni: Marjan Bratkovič, Jože Simončič, Miha Bogataj, Dragica Strnad Pražnikar iz Javne agencije RS za varnost prometa in Cvetka Bogataj.

Šentjernej - Na ploščadi pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja je dopoldne potekal prevzem električnega vozila Renault Zoe za potrebe projekta Prostofer, ki bo v teh dneh zaživel tudi v šentjernejski občini.

To je že 74. občina v Sloveniji, ki je v treh letih pristopila v ta sistem, ki ima do zdaj več kot 14 tisoč zadovoljnih uporabnikov in v katerem sodeluje več kot tisoč prostovoljcev voznikov, je povedal Miha Bogataj, direktor Zavoda Zlata mreža.

Prostorfer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, v njem pa sodelujejo starejši aktivni vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Marjan Bratkovič, predsednik DU Šentjernej

V Šentjerneju se je prijavilo 10 šoferjev prostovoljcev – prostoferjev iz Društva upokojencev Šentjernej, ki je tudi dalo pobudo za realizacijo projekta. Od občine so prejeli jakne z logotipom občine in projekta. Kot je povedal predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič, upa, da bodo marsikomu od starejših lahko na ta način pomagali, saj je potreb na terenu veliko. Zlasti po vaseh mnogi ostajajo sami, brez prevoza.

Pokličite na brezplačno številko 080-10-10

Na prevzem avta so prišli tudi prostovoljci, ki bodo avto vozili.

Prostovoljci so že danes pričeli s teoretičnim in praktičnim usposabljanjem, po novem letu pa naj bi Prostofer v Šentjerneju res zaživel. Vsi zainteresirani lahko pokličejo na brezplačno številko 080-10-10 vsak dan, od ponedeljka do petka, med 8. uro in 18. uro. Klic bo šel preko klicnega centra, ki bo vse koordiniral. Tam bodo tudi preverjali upravičenost klicatelja.

Bogataj pove, da je največ, 90 odstotkov, klicev za zdravniško oskrbo - da jih nekdo odpelje v bolnišnico, zdravstveni dom, lekarno, deset odstotkov pa je potreb javnega značaja: obisk banke, pošte, občine, trgovine…

Prav v času covida se je pokazalo, da je ta brezplačen prevoz starejših res potreben, beležijo porast, za nekatere starejše je to edina oblika prevoza. Je pa tudi varna, saj gre za individualne prevoze z upoštevanjem vseh ukrepov NIJZ.

Jože Simončič

Župan Jože Simončič upa, da bo projekt Prostofer v občini dobro zaživel, da bo ljudje izkoristili to možnost pomoči, in naložba bo gotovo upravičena. Občino bo na letni ravni to stalo krog sedem tisoč evrov.

Avto so najeli pri najugodnejšem ponudniku, Avtocentru Krašna iz Škocjana, in sicer gre za električno vozilo Renault Zoe, Kot je povedal direktor Bogdan Krašna, je vesel sodelovanja, avto je enostaven za uporabo, eno polnjenje pa zadostuje vsaj za 350 kilometrov.

Župan je dodal, da se z izbiro električnega avta izkazujejo tudi kot občina, ki je naravnana trajnostno, zeleno …

Besedilo in foto: L. Markelj

