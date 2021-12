FOTO: Gorelo v avtomehanični delavnici; neprimerno skladiščenje bi lahko vodilo v katastrofo

27.12.2021 | 19:20

Fotografije: PGD Krško

Danes ob 11.55 je na ulici Mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem zagorelo v avtomehanični delavnici. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in preprečili širjenje v skladiščni prostor ter prostore prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Požar ni povzročil večje materialne škode. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Leskovec.

Krški poklicni gasilci v svojem poročilu med drugim dodajajo, da so morali zaradi prezračevanja razbiti okno v delavnici in da so s hitrim posredovanjem preprečili širjenje požara v skladiščni prostor pod nadstreškom, kjer je obstajala nevarnost razvoja požara v veliko večje razmere, saj je ogenj grozil, da bo preskočil na celoten objekt, pa tudi na sosednje stavbe - vse to pa zaradi odpadnih olj, odpadnih motorjev in ostalih avtomobilskih delov, ki so bili skladiščeni ''popolnoma neprimerno tako z vidika požarne varnosti, kakor tudi z vidika varovanja okolja.''

M. K.

