Stari trg ob Kolpi z bogatejšo opremo v športnem parku

28.12.2021 | 10:00

Foto: Občina Črnomelj

Stari trg ob Kolpi - Kar smo napovedali pred meseci, se je te dni uresničilo - v Starem trgu ob Kolpi so v športnem parku umeščene nove zunanje vadbene naprave. Tako je zaokrožena celota športnega igrišča in pridobljen prostor za nove aktivnosti, sporočajo iz črnomaljske občine. Igrišče je odprtega tipa in je namenjeno vsem otrokom, mladini ali odraslim, ki bi si želeli rekreacije na prostem. Naložba je bila vredna nekaj več kot 54.500 evrov z DDV.

Občina Črnomelj se je v aprilu letos prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. S strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport je tako za omenjeno naložbo pridobila skoraj 23 tisočakov. V Črnomlju dodajajo, da jim je športni park uspelo posodobiti kljub pozni odločitvi o odobreni državni pomoči.

M. K.