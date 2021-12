Bučko znova okrasili, na Štritovskem jezeru pa smrečica in poseben adventni venček

Smrečica in snežaka kar iz lesa!

Okrašeno novo avtobusno postajališče

Bučka, Štrit - Koronavirus Bučklanarjem ni prišel do živega, vsaj čisto tega ne dopustijo. Seveda upoštevajo vse epidemiološke ukrepe, potrebne za zdravje, a da bi ta virus čisto zatrl sicer pestro dogajanje v tem koncu škocjanske občine, pa tudi ne pustijo.

Tako so letos drugič – koronavirus traja že skoraj dve leti – poskrbeli, da je Bučka v času božično-novoletnih praznikov znova okrašena z lesenimi snežaki, jelenčki, smrečicami in slikami s prazničnimi motivi, tudi sv. družine idr.

Teh je še nekaj več kot lani, posamezniki so ustvarili še nekaj novih motivov. Okrasili so avtobusne postaje in nekaj drugih javnih mest - pri Popotniku pri gasilskem domu, pri podružnični šoli, pri trgovini in kulturnem domu. Sprehod skozi kraj je tako res zanimiv in zahvala gre članom TD Bučka ter likovni sekciji KD Bučka.

Poseben adventni venček ob Štritovskem jezeru.

Zelo izvirni so bili tudi na Štritu, kjer so vaščani na Štritovskem jezeru postavili smrečico, ob obali jezera pa so z izvirno reciklažo materialov in predmetov ustvarili unikaten adventni venec. Naredili so ga iz odslužene traktorske gume, dveh veder, itd.

V sklopu oživljanja območja ob jezeru na Štritu so s sodelovanjem občine in šole okrog jezera postavili krmilnice za ptice in uvedli skrb za ptice mladim varuhom narave.

Prihaja Bučklanar

Bučklanarji pa želijo biti v časi korone, ko se vsi zadržujejo bolj doma, tudi bolje obveščeni med seboj, kaj se pri njih dogaja.

Kot pove ena od najbolj dejavnih krajank Jelka Tršinar, je zdaj v tisku njihov prvi Bučklanar, priložnostna publikacija, ki bo po gospodinjstvih dostavljena v teh dneh, prinesla pa bo pregled aktualnega obdobja od marca lani do konca novembra letos, ko se je kljub koroni zgodilo za Bučko kar nekaj zelo pomembnih dogodkov.

»Bučklanar bo povedal in pokazal vse ali še več tistega, kar bi si sicer krajani med seboj delili, če bi v tem času javno življenje, druženja in prireditve normalno potekalo,« pove Tršinarjeva, sourednica publikacije (skupaj s Silvom Venetom).

