Družinčani postavili spominsko obeležje in posadili lipo v spomin na 30 let samostojne Slovenije

28.12.2021 | 08:00

Spominsko obeležje sredi Družinske vasi so vaščani odkrili 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti Slovenije. (foto: M. Dežman)

Družinska vas - V Družinski vasi je že dlje časa zorela ideja, da bi v spomin na najbolj odločilne dni v slovenski zgodovine, ki so jih tudi sami doživeli, v vasi postavili spominsko obeležje v spomin na letošnjo 30-letnico slovenske države.

To nedeljo, 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti, so projekt uresničili in obeležje slovesno odkrili. Stoji sredi vasi, ob glavni cesti v bližini vaške kapelice, na zemlji Staneta Pavlina. Spominsko obeležje, za katerega je idejo dal Jože Pavlin, so pritrdili na velik in poseben kamen, ki so ga zapuščenega našli v vasi, ga očistili, in s traktorjem pripeljali na dogovorjeno mesto. Ploščo je izdelal domačin Vili Gruden.

Na plošči je vgraviran napis: V spomin na leto 1991, rojstvo naše države Slovenije. V tem zgodovinskem času smo - zavedni in enotni - bili zraven. Ponosni Družinčani.

»Želimo, da bodo tudi bodoče generacije vedele, da nam je bilo dano doživeti edinstven dogodek v zgodovini Slovenije in da smo bili Družinčani zraven, zavedni in enotni,« pove Marjanca Dežman, ki je na slovesnosti spregovorila o takratnem dogajanju, kako so sami doživljali tiste pomembne dni, ko so se Slovenci korak za korakom bližali velikemu cilju - samostojni državi.

Ponosni Družinčani so ob obeležju posadili lipo, simbol slovenstva, ki jih bo povezal. Zbrane je s spodbudnimi besedami nagovoril šmarješki župan Marjan Hribar, za prijetno vzdušje je zaigrala Godba na pihala Šmarješke Toplice, zapeli pa so še domači pevci.

L. Markelj