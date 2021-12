FOTO: Na AC tovornjak trčil v okvarjeno osebno vozilo

28.12.2021 | 07:00

Fotografije sinočnje nesreče na AC: PGE Krško

Sinoči ob 21.48 je na avtocesti v bližini Čateža ob Savi, občina Brežice, v smeri Obrežja tovorno vozilo trčilo v okvarjeno osebno vozilo, ki je obstalo na odstavnem pasu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, ga razsvetlili in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine. V nesreči ni nihče utrpel telesnih poškodb.

Dimniški požar

Ob 14.34 so v Koprivniku, občina Kočevje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Koprivnik so ohladili dimnik in ga očistili. Materialna škoda ni nastala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 6:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 6:00 do 8:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETONAL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOPLIŠKA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI, izvod 1. V DOLINO PROTI JUGU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU, TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUČJA MLAKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod čez progo S.O.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Gazice Krka - nizkonapetostno omrežje proti Gazicam med 8. in 12. uro.

M. K.