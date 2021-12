V Sevnici gradijo kanalizacijo s podporo EU

28.12.2021 | 08:50

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - V občini Sevnica so se letos začeli izvajati trije veliki projekti, ki so na podlagi Dogovora za razvoj Regije Posavje sofinancirani s sredstvi Evropske unije. Med njimi je »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica«.

Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na sistem.

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije, sporočajo iz sevniške občine. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja sedem gravitacijskih kanalov, dva tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter dve črpališči.

Vodilni partner, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, in podjetje Rafael d.o.o. kot partner, trenutno izvajata dela na območju Bohorske ulice v Sevnici. V okviru investicije se bodo dela v Sevnici v naslednjem letu in pol izvajala še na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo.

Vrednost pogodbenih del znaša skoraj 800 tisoč evrov, pri čemer podpora Evropske unije dosega skoraj 466 tisočakov, država pa prispeva dobrih 82 tisoč evrov.

M. K.