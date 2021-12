FOTO: Otroku zasegli petarde; v Dobruški vasi s skoraj tremi promili alkohola; razbijal po napačnih vratih

28.12.2021 | 12:00

Na območju Sevnice so pirotehniko zasegli mladoletniku. (foto: PP Sevnica)

Šentjernejski policisti so sinoči okoli 22. ure v Dobruški vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 307 hrvaških registrskih oznak. 35-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,37 miligrama alkohola. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Z dvema promiloma in brez vozniške

Nekaj po 20. uri so policisti PP Novo mesto na Otoški cesti ustavili voznika osebnega avtomobila Renault espace. 39-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1 miligram alkohola. Avtomobil so mu zasegli, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi voznik v Vavti vasi pod vplivom alkohola

Policisti PP Dolenjske Toplice so v minuli noči med kontrolo prometa v Vavti vasi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 46-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve mu bodo izdali plačilni nalog.

Kršitelja pridržali

Policiste PP Krško so okoli 21.30 poklicali na pomoč iz okolice Krškega, kjer naj bi se na dvorišče stanovanjske hiše s kombijem pripeljal moški in razbijal po vratih hiše. Na podlagi opisa vozila so policisti moškega izsledili in ustavili na Libni. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Ugotovili so, da 31-letnik po pomoti trkal na napačna vrata. Med postopkom se je kršitelj nedostojno vedel do svojcev in ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Kombi so mu zasegli, o odklonu preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Prijeli drzna tatiča

Policisti PP Črnomelj so bili okoli 18. ure obveščeni o drzni tatvini na Kolodvorski ulici, kjer sta storilca oškodovanki iz osebnega avtomobila izmaknila torbico z denarnico, bančnimi karticami, dokumenti in denarjem. Na podlagi opisa so mladoletna storilca izsledili in prijeli. Zasegli so ukraden denar in našli tudi torbico, ki sta jo med begom odvrgla. Ukradene predmete so vrnili oškodovanki in o storitvi kaznivega dejanja obvestili starše. O drzni tatvini bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.

Iz hleva ukradli ovce

Na območju Kočevja so vlomili v hlev in ukradli ovce. Škoda znaša okoli 600 evrov.

Sevniški policisti mladoletniku zasegli pirotehnične izdelke

Policisti PP Sevnica so na območju Sevnice okoli 17. ure mladoletnemu kršitelju zasegli 1354 kosov različnih pirotehničnih izdelkov kategorije F2. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zakon določa, da se z globo od 400 do 1200 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Policisti take predmete zasežejo tudi v primeru, če niso storilčeva last.

''Žal posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, občutek nevarnosti in onesnažuje okolje,'' ob tem sporočajo s PU Novo mesto. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami. Policisti napovedujejo, da bodo nadaljevali z aktivnostmi za ugotavljanje kršitev na tem področju in zoper kršitelje dosledno ukrepali.

Migranti

Policisti PP Brežice so na območju Dobove izsledili in prijeli tri državljane Egipta. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.