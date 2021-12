Občina Novo mesto in Revoz v ureditev premoženjskih razmerij

28.12.2021 | 14:15

Pod Revozovim železniškim viaduktom si občina med drugim obeta ureditev parkirišč pri Osnovni šoli Šmihel. (foto: arhiv; posodabljanje Šmihelske ceste)

Sporazum sta podpisala novomeški župan Gregor Macedoni ter član uprave Revoza in direktor Direkcije človeških virov Anton Zvonko Kink.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto in podjetje Revoz sta podpisala sporazum, ki obsega menjave in prodaje zemljišč ter dodelitev stavbne pravice. S tem smo uredili medsebojne premoženjske zadeve, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj javne infrastrukture in gospodarske dejavnosti v občini, so danes sporočili z občine.

"Občina bo tako lahko nadaljevala z urejanjem večnamenske poti ob Težki vodi in z načrtovanjem gradnje šmihelske obvoznice, Revozu pa bo omogočeno celovito upravljanje z zemljišči znotraj tovarniškega območja in z železniškim viaduktom v Šmihelu," so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Občina je s sporazumom pridobila lastništvo nad obstoječimi potmi ob Težki vodi, kjer ob potoku načrtuje ureditev večnamenske poti do Belokranjske ceste, v šmihelskem okolišu pa je predmet pogodbe zemljišče, ki bo vključeno v novo večnamensko pot ob Težki vodi med novo brvjo Loka-Kandija in Šmihelsko cesto. Na pridobljenih zemljiščih pod Revozovim železniškim viaduktom si občina obeta ureditev površin za pešce in kolesarje v sklopu nove šmihelske obvoznice ter parkirišča pri Osnovni šoli Šmihel, so pojasnili.

Sporazum, ki sta v petek podpisala novomeški župan Gregor Macedoni ter član uprave Revoza in direktor Direkcije človeških virov Anton Zvonko Kink, ureja premoženjska razmerja na zemljiščih v skupni velikosti skoraj 100 arov, pri čemer njihova ocenjena vrednost znaša približno 400.000 evrov, so še navedli.

M. K.

foto: MO Novo mesto