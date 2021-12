Dimniški požar - ogenj se je razširil po strehi

28.12.2021 | 18:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 14.43 so v naselju Ženje, občina Krško, gorele saje v dimniku. Ogenj se je razširil na ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn so požar pogasili, preprečili nadaljnje širjenje, prezračili in pregledali prostore s termovizijsko kamero in odkrili del strehe ter jo zaščitili s ponjavo. Uničen je del ostrešja. Dežurni pri Elektru Celje je odklopil električno energijo. Na kraju je bila prisotna policija. Na gasilski straži je ostalo PGD Veliki Trn.

Vojni ostanki v gozdu

Dopoldne ob 9.04 je pri naselju Rodine, občina Črnomelj, občan v gozdu našel neeksplodirana ubojna sredstva. Regijski pirotehniki so odstranili in na kraju uničili dve topovski granati kalibra 100 mm, dve ročni bombi ter dvanajst kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene vse pristojne službe.

M. K.