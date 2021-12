Konkurenčnost je v zadovoljnih, zdravih ljudeh

29.12.2021 | 11:00

Plenarna dvorana v Evropskem parlamentu je zaklenjena. Leto se končuje. Za vsemi nami so obremenjujoči meseci, ki so zaznamovali naš vsakdanjik, pa tudi prihodnost.

Zdravstvena kriza je jasno pokazala razpoke združene Evrope in naše politično in družbeno razdeljene Slovenije.

Nezmožnost EU za hitro skupno ukrepanje pri obvladovanju epidemije je dala vetra v jadra avtoritarnim voditeljem, ki so virus izkoristili za lastno politično agendo. Žal tudi v Sloveniji, kjer je neprimerna komunikacija vlade skupaj z nepremišljenimi ukrepi dodobra razdelila ljudi. Še hujši od političnega je sedaj družbeni razkol. Svoje posledice je terjalo tudi delo od doma in šolanje na daljavo, najpogosteje v obliki duševnih stisk. Zaradi covida so se čakalne vrste v zdravstvu podaljšale v neskončnost. Za številne bolnike bo zdravljenje prišlo prepozno. Pred zimo so se drugim težavam pridružile še v nebo leteče cene energentov.

A vsi ti problemi imajo izvedljive rešitve.

Evropski parlament je na pobudo Socialistov in demokratov (S&D) sprejel konkretne ukrepe za pomoč evropskim državljanom. Socialni demokrati jih nadgrajujemo doma.

Za zaščito delavcev smo poslanci sprejeli pravico do odklopa, izgorelost pa predlagali kot poklicno bolezen. Sprejeli smo predlog za uveljavitev evropske minimalne plače. V Sloveniji socialni demokrati predlagamo najmanj 800 evrov mesečno, po zgledu nekaterih držav pa razpravljamo tudi o krajšem, 32-urnem delovniku. Trg moramo prilagoditi potrebam družbe in okolja, ne pa obratno, saj je konkurenčnost zgolj v kakovosti in zadovoljnih, zdravih ljudeh.

Zdravje pa je pravica vseh. Pandemija je utrdila potrebo po izgradnji evropske zdravstvene unije. V S&D si prizadevamo za vlaganja v močne zdravstvene sisteme in usposabljanje zdravstvenega osebja. Slovenija potrebuje bolje organizirano in finančno podprto javno zdravstvo. Vsakdo mora imeti možnost sodobnega zdravljenja in predvsem hitrega dostopa do zdravnika. Socialni demokrati se zavzemamo, da bi na specialistični pregled čakali največ 30 dni.

Kako dolgo pa lahko čaka naš planet? V S&D vztrajamo pri visokih okoljskih in podnebnih ciljih, četudi se največje države onesnaževalke nočejo pridružiti pobudam EU. Zeleni prehod moramo pospešiti, pri podnebnih ukrepih pa ohraniti socialno pravičnost. V Sloveniji imamo veliko neizkoriščenega potenciala za vlaganje v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Posebej v času, ko energetska draginja številnim pomeni izbiro med plačilom položnice za ogrevanje ali hrano.

Vas zanima več? Vabim vas na spletno stran https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Na platformi o prihodnosti EU se lahko pridružite aktivnim državljanom in zapišete svoje mnenje, pobude. Skupaj lahko ustvarimo boljše priložnosti, drugačno prihodnost, srčne ljudi.

Vse dobro v prihajajočem letu vam želim.

