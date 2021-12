Obstal na tirih

29.12.2021 | 07:00

Simbolna slika iz arhiva DL (PGD Sevnica). Zadnje čase velikokrat poročamo o 'nasedlih' avtomobilih na železniških tirih, predvsem v posavskem koncu ...

Sinoči ob 22.58 je na Cesti bratov Cerjakov v Gornjem Lenartu, občina Brežice, na cestno železniškem prehodu osebno vozilo zapeljalo na železniške tire in tam obstalo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom vozilo izvlekli na cestišče. V tem času je bil železniški promet oviran. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Vonj po plinu

Ob 21.33 je na Glavnem trgu v Novem mestu občan v poslovnem objektu zaznal vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so objekt pregledali z merilcem plinov, vendar nevarnosti niso zaznali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE DOLINA, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR in TP ZGORNJI CEROVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje ribnik, nizkonapetostno omrežje – Proti centru predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.