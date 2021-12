FOTO: 50 tisočakov škode po ognju na strehi

29.12.2021 | 09:45

V Ženjah so posredovali krški poklicni gasilci. (foto: PGE Krško)

O požaru v stanovanjski hiši v Ženjah na območju PP Krško so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 16. uro. Ogenj, ki je zajel in uničil ostrešje hiše, so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 50.000 evrov premoženjske škode. Policisti bodo danes opravili ogled požarišča in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Z 2,2 promila alkohola vijugal po cesti

Včeraj okoli 15.30 so občani policiste PP Krško obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti v smeri proti Brestanici vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da ima voznik v litru izdihanega zraka 1,07 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z 1,4 promila alkohola obstal na tirih

Da je v Šentlenartu sinoči vozilo obstalo na železniških tirih, smo tudi že poročali, s PU Novo mesto pojasnjujejo podrobnosti. Pristojne službe so poskrbele za varnost železniškega prometa, policisti pa so opravili ogled in ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti na prehodu ceste čez železniško progo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal izven vozišča na železniške tire, kjer je z vozilom obstal. Avtomobil so s tirov odstranili gasilci, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zasegi vozil - kup napak in kršitev

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Trebnjem ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf. 59-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred 14. uro so policisti PP Metlika na regionalni cesti pri Otoku ustavili 40-letnega voznika kombija, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Citroen jumper so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa pri naselju Zastava ustavili voznika neregistriranega in nezavarovanega avtomobila. Ob preverjanju v evidencah so ugotovili, da 23-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Poskus vloma

Med 17.30 in 19. uro je na območju Šentjošta neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okna in vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo vstopiti, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z naviranjem oken in vrat.

Pijan grozil družini

Črnomaljski policisti so okoli 17.30 posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru v okolici Semiča, kjer je pijan kršitelj grozil družinskim članom, jih žalil in se nedostojno vedel. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

M. K.