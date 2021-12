Kako bodo praznovali znani? Letos bodo delali le redki

29.12.2021 | 14:00

Kako boste preživeli letošnje božično-novoletne praznike? Boste delali, in če ne boste, kako boste praznovali? Ali bo korona vplivala na vaše praznovanje in ali boste zato letos preživeli božične praznike in dočakali novo leto drugače kot običajno? Vaši odgovori na ta vprašanja bi bili brez dvoma zelo različni, različni pa so tudi odgovori, ki smo jih postavili nekaterim glasbenikom, igralcem in drugim znanim osebnostim, ki živijo ali pa izhajajo z območja, ki ga pokriva Dolenjski list.

(Prispevek je bil pripravljen pred božičem. op.ur.)

Čeprav nam letošnji božično-novoletni prazniki pa tudi dan samostojnosti in enotnosti niso naklonjeni z dela prostimi dnevi, saj bodo vsi praznični dnevi v soboto in nedeljo, pa bo praznični duh tisti, zaradi katerega soboti in nedelji ta in prihodnji konec tedna vendarle ne bosta povsem običajni. Nekateri boste praznovali krščanski božični praznik in vstop v novo leto, drugi samo božič in tretji samo silvestrovo, nekateri pa ne enega ne drugega, ker boste delali ali pa praznikov sploh ne obhajate. To velja za vse nas, navadne smrtnike, nič drugače pa ni niti pri širši slovenski javnosti znanih ljudeh. Drugače je mogoče le v tem, da so številni glasbeniki, igralci in drugi znani v času pred korono za božično-novoletne praznike delali, letos pa bodo takšni le redki.

NE PRAZNUJE

Med tistimi, ki praznikov ne praznujejo, je tudi igralec, režiser in producent, ki se je preizkusil tudi v politiki, Franci Kek. »Od leta 1998 ne hodim v službo s pripadajočimi prostimi dnevi, z dopustom, bolniško, zagotovljeno mesečno plačo, regresom in z morebitno božičnico. Po drugi strani pa status samostojnega podjetnika prinaša nekaj več svobode in proste dni, ko si jih vzamem.« Dodaja, da ima božično-novoletni čas res svoj čar, da pa so po drugi strani zanj to tudi dnevi, tako kot pri vseh praznikih, ko je zmanjšana možnost uporabe javnih služb, od trgovin do storitev občinskih in državnih organov. »Kar pa seveda ni tako hudo in se s tem da živeti.« Čeprav ne praznuje, pa spoštuje cerkvene praznike, tako da bo šel k polnočnici ali pa k večerni, spominu na Jezusovo rojstvo namenjeni maši. »Globoko pa zavračam izkoriščanje božiča za pospeševanje prodaje. Žal je potrošniško, površinsko dojemanje priprave na božič v vse večjem zagonu, tako da tudi adventni čas veliko ljudi razume le kot lučke, drenjanje v trgovinah in pozibavanje pred stojnicami,« pravi Kek in dodaja: »V glavnem, svetu ne kaže najbolje. Bil je čas Rock Otočca, ko smo preživeli najlepša leta tega planeta.«

MALO DELA, MALO PRAZNOVANJA

»Malo bomo delali, drugače pa se bomo družili v krogu družine in s prijatelji,« pa pravi pevka Nuša Derenda, ki je imela še do včeraj koncerte, za božič pa bo doma. Do konca leta bo tudi še nekaj delala in tudi za silvestrovo bi morala biti pred mestno hišo v Ljubljani, a še ne ve, ali bo nastopila ali ne. »Podobno bo kot lani, je pa drugače, kot je bilo nekoč,« pravi o svojem delu med prazniki in dodaja, da bo zato zanjo letos bolj prijetno decembrsko vzdušje. Tega je namreč v preteklih letih, ker je imela v božično-novoletnem času veliko nastopov, pogrešala. Letos bo zato lahko brez naglice in v miru pripravila božično večerjo ter skušala družini pričarati lepo praznično vzdušje.

Delal, a tudi praznoval bo tudi pevec in kitarist skupine Društvo mrtvih pesnikov ter direktor Nora production grup, d. o. o., Alan Vitezič. »Letos ne bomo zaključili leta na odru, ampak v studiu, saj dokončujemo koncertno ploščo, ki je nastala v živo ob 30-letnici skupine, ter material za deveti studijski album.« Pred nekaj leti so praznovali na odru v Novem mestu pri minus 17 stopinjah Celzija, zato je vesel, da bodo letos na toplem. »Nisem več fasciniran z megapraznovanji in ognjemeti – kot v mlajših letih. Raje bom prehod v novo leto preživel v krogu prijateljev, doma. Še najraje bi se 1. januarja odpravil na smučišče in užival na praznih strminah.« Novo leto bi sicer rad dočakal v toplih krajih, vendar zaradi epidemije, kot pravi, zdaj potuje bolj redko. Ker je trikrat cepljen, upa, kot pravi, da korona ne bo vplivala na njegove načrte med prazniki.

NE BODO DELALI

Da bo letos za praznike za glasbenike bolj malo dela, pravi pevec in gospodarstvenik Andraž Hribar. »Pa nič hudega, bomo pa malo počivali in se pripravili na prihodnje leto, v katerem upamo, da bo epidemija splahnela in bo z njenim odhodom narastla sreča.« Letos bo praznoval z družino in s prijatelji – nekje na toplem. »Kaj dobrega bomo skuhali in spekli ter počili kakšno steklenico šampanjca, da se bomo lažje prelili v novo leto. Upam, da mi bo, kot vsa zadnja leta, uspelo biti obkrožen z dobrimi ljudmi. Drugo ni tako zelo pomembno.« Dodaja, da bo zaradi korone med prazniki malo manj potepanja naokrog. »Vse bo še bolj intimno. Pa saj imamo radi, da je tako.«

Operna pevka Irena Yebuah Tiran bo letos ves čas praznikov prosta. Božič bo praznovala s starši in sestro ter z njunima družinama. Preživeli ga bodo na snegu, na Veliki planini, česar se neizmerno veseli. »Za silvestrovo pa še nimamo načrtov. Pravzaprav prihajam v življenjsko obdobje, ko se moje navdušenje nad prazničnim veseljačenjem umirja, ne glede na korono. Verjetno ne bi pretirano hodila naokrog, tudi če ne bi bilo omejitev zaradi pandemije.«

Tudi pevec skupine Dan D Tomislav Jovanović - Tokac za praznike ne bo delal. Zaradi koronske krize je delovanje glasbenikov precej oteženo, še posebej v času božičnih in novoletnih praznikov, ko so bili običajno najbolj zaposleni. »Praznujemo brezdelje in to bomo nadaljevali tudi čez staro in novo leto, v krogu ožje družine in prijateljev, v zavetju Vipavske doline,« pravi. Lani se niti ne spomni, kako je bilo, to leto pa bo verjetno na njegov spomin, kot pravi, vplivala količina zaužite penine, tako da bo lahko šele po novem letu naredil primerjavo s praznovanji v preteklih letih. Zaradi korone bo poslovno sicer malce razočaran, ker ne bo imel preveč dela, vendar pa ne bo dovolil, da bi to vplivalo na njegov tradicionalno veseli božično-novoletni duh.

Pisateljica Alenka Kesar pa bo za praznike imela dopust. »Ne bi si želela vzeti teh dragocenih trenutkov z družino, v katerih najbolj uživam. Prav tako uživam v pripravi prazničnih jedi in peki slaščic. Vse delo bom opravila prej; prepričana sem, da si tudi drugi želijo imeti mirne praznike, brez skrbi in misli na službo.« Letos bodo za božič skupaj z otroki, za silvestrovo pa bosta sama z možem. »Ker imava sestavljeno družino, so naši prazniki drugačni; to pomeni, da so eno leto otroci z nama za božič, drugo leto pa za silvestrovo. Ne glede na to naredimo veliko praznovanje, s praznično bogato mizo, z darili, glasbo in družabnimi igrami ter z gledanjem božičnih filmov.« Dodaja pa, da je med korono vse drugače, kot je bilo prej. »Če se želimo videti z mojimi ali moževimi starši, opravimo test, ne glede na to, da smo cepljeni, in smo še posebej previdni, da ne bi prenesli okužbe. Prav tako smo zelo omejili druženje in obiske. V bistvu smo ves čas doma.« Kljub temu korona ne bo vplivala na njihovo praznovanje. »Saj bomo skupaj družinsko, torej vsi tisti, ki smo skupaj vse dni. Veselja v srcu in lepih želja pa nam ne more vzeti nobena pandemija.«

Mojca Leskovšek Svete