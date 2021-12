Na Loki poginuli labod v Krki

30.12.2021 | 07:00

Obe fotografiji sta arhivski, izpred nekaj let, ko so gasilci prav tako posredovali zaradi poginulega laboda v Krki v Novem mestu. (arhiv DL)

Ob 17.10 so na reki Krki v Novem mestu pri gostišču Loka opazili poginulega laboda. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo čolna potegnili laboda iz reke in ga bodo predali pristojni veterinarsko-higienski službi.

Pomoč reševalcem

Včeraj ob 11.41 so v naselju Mlaka pri Kočevju, občina Kočevje, gasilci PGD Stara Cerkev nudili pomoč pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Reševalci so osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

M. K.