V zaostali tekmi Krka uspešna tudi v Laškem

30.12.2021 | 08:10

Foto: KZS

Laško - Potem, ko je pred enim tednom, v sklopu 12. kola Lige Nova KBM, Krka suvereno premagala Rogaško, je tudi v zaostali tekmi 10. kola, sicer težje od pričakovanj, opravila z Laščani. Košarkarji Krke so Zlatorog premagali s 83:78 (26:27, 52:43, 69:67).

* Dvorana Tri lilije, gledalcev 150, sodniki: Vučković, Krajnc (oba Maribor), Gostiša (Log pri Brezovici).

* Zlatorog Laško: Medved 17 (5:7), Kerič 15 (2:2), Pirš 3, Kalan 3, Kellner 9, Grušovnik 10 (2:5), Miljković 2 (2:2), Dragan 2, Tunstall 17.

* Krka: Gibbs 13 (3:4), Špan 15 (3:5), Stavrov 3, Kosi 12 (2:2), Škedelj 6 (2:2), Lapornik 14 (1:2), Thomas 20 (1:2).

* Prosti meti: Zlatorog 11:16, Krka 12:17.

* Met za tri točke: Zlatorog 11:30 (Medved 4, Kerič 3, Kellner, Tunstall, Pirš, Kalan), Krka 9:18 (Lapornik 3, Thomas 3, Gibbs 2, Stavrov).

* Osebne napake: Zlatorog 21, Krka 25.

* Pet osebnih: Gibbs (40.).

Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 10. kroga pričakovano prišli do enajste zmage v ligi Nova KBM, tako da z izkupičkom 11-1 ostajajo vodilna ekipa na lestvici. Zlatorog je zrcalna slika Novomeščanov; doživel je enajsti poraz v državnem prvenstvu in je prikovan na zadnje mesto.

Glede na razmerje moči se je napovedovala enostranska predstava, a Laščani so pod taktirko novega stratega Aleša Pipana prikazali odlično predstavo in vse do konca ogrožali favoriziranega tekmeca. Pred zadnjo četrtino je Zlatorog zaostajal le za koš, v zaključku tekme pa bi lahko ob malo bolj zbrani in natančni igri prišel tudi v pozicijo za zmago.

Trener gostov Dalibor Damjanović je odpočil svojega prvega strelca Roka Stipčevića in več minutaže namenil ostalim igralcem - največ točk za Krko je dosegel Adonis Thomas (20 točk, trojke 3:5), pri domačih pa se je najbolj izkazal Dennis Tunstall, ki je zbral 17 točk in 13 skokov.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za zmago. Borili so se celo tekmo. Na njej smo dodatno izgubili še Andreja Stavrova, Luka Medved ima verjetno pretres možganov, ostalega pa ne bi komentiral.«

Krka bo v prvih petih dneh novega leta odigrala dve tekmi na domačem igrišču. Najprej v ligi Aba s Cedevito Olimpijo, nato pa 5. januarja še s Termami Olimia.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi