Delež pozitivnih višji kot dan prej in precej višji kot pred tednom dni; kje je največ omikrona?

30.12.2021 | 10:40

5107 v sredo opravljenih PCR-testiranj je v Sloveniji razkrilo 1704 nove okužbe s covidom 19; delež pozitivnih testov je bil 33,4-odstoten, kar je več kot dan prej, ko je bil 31,3-odstoten, in precej več kot pred tednom dni, ko je bil 22,8-odstoten.

Povečalo se je tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, in sicer za 83 na 1281, za 17 pa je večja tudi 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev – po novem znaša 798.

Glede na oceno NIJZ je aktivnih primerov trenutno 16.895, kar je 367 več kot dan prej.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 574 covidnih bolnikov (včeraj 572), od tega jih je 187 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 189). Sedem bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 40 covidnih bolnikov (včeraj 41), od tega 11 na intenzivni terapiji. Štiri nove so sprejeli, jih štiri tudi odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 9 covidnih bolnikov, včeraj 10, dva na intenzivi. Enega bolnika so sprejeli, dva odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 39, Trebnje 20, Metlika 12, Kočevje 11, Šmarješke Toplice 10, Šentjernej 8, Ribnica 7, Črnomelj 5, Straža 4, Žužemberk in Mirna Peč 3, Šentrupert in Mirna 2, Dolenjske Toplice, Škocjan in Sodražica 1

Posavje - Brežice 27, Krško 16, Sevnica 6, Radeče 5, Kostanjevica na Krki 3

Dodano ob 11.40:

V Sloveniji doslej potrjenih 93 primerov različice omikron in 981 sumov

V Sloveniji smo doslej potrdili 93 primerov okužbe z novo koronavirusno različico omikron, so sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Gre za skupne podatke potrjenih primerov NLZOH in Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI). NLZOH in IMI doslej skupaj odkrila tudi 981 sumov na različico omikron.

Z namenom odkrivanja različice omikron NLZOH pregleda od 70 do 100 odstotkov pozitivnih vzorcev PCR-testov. Na ta način so s t.i. presejalnim testiranjem doslej odkrili 500 sumov na različico omikron, IMI pa 481, skupaj torej 981. Te primere nato uvrstijo še v genomsko sekvenciranje. S to metodo so doslej pri nas potrdili 93 primerov različice omikron.

Od tega je NLZOH potrdil 56 primerov različice omikron, največ na Gorenjskem, Primorskem in Podravskem.

Povprečna starost oseb, pri katerih je bila s presejalnim PCR-testom potrjena različica omikron, je 32,4 leta.

Nihče od okuženih z različico omikron v Sloveniji po zadnjih podatkih zaradi okužbe ni potreboval bolnišničnega zdravljenja, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Čeprav omikron v Sloveniji še ni prevladujoča različica, pa po napovedi Matjaža Leskovarja z Inštituta Jožef Stefan po vsej verjetnosti vpliva na vnovičen porast epidemije koronavirusa.

Med tem je v sredo Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da bo cunami okužb z različicama novega koronavirusa omikron in delta zdravstvene sisteme potisnil na rob propada.

M. K.

Popendekl Ta sakramenski omikron sploh nima pravih simptomov za paniko: slabo počutje, boleče grlo, rahla vročina. Se pravi, da ga fašemm skoro vsako leto. Čudno, da sem pri svojih letih še živ.