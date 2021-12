Pijani za volanom - eden trčil v objekt ob hiši, drugi v prometni znak, tretja pa v kandelaber

30.12.2021 | 12:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL; PGD Sevnica)

Novomeški policisti so včeraj obravnavali štiri prometne nesreče, ki so jih povzročili opiti vozniki. Odvzeli so jim vozniška dovoljenja, izdali plačilne naloge in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Opiti vozniki so letos na Dolenjskem sicer povzročili že 149 prometnih nesreč, kar je 19 odstotkov več kot lani.

V Krškem je v sredo nekaj pred 18. uro voznik trčil v objekt ob stanovanjski hiši. Policisti so ugotovili, da je 49-letni voznik zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste po travi in trčil v objekt. Voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Na Šmihelski cesti v Novem mestu je okoli 18. ure voznik trčil v prometni znak in odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga izsledili in ugotovili, da je 59-letnik zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na otok za umirjanje prometa in trčil v prometno signalizacijo. V litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola.

Krške policiste so okoli 20. ure obvestili o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vijugala po vozišču, potem pa povzročila prometno nesrečo in nadaljevala vožnjo. Na podlagi opisa vozila so jo izsledili in ustavili ter ugotovili, da je 48-letnica v Brestanici v krožnem križišču izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. V nesreči se ni poškodovala, je pa imela v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola.

Delo so imeli tudi trebanjski policisti, ki so okoli 14. ure med kontrolo prometa v Šentrupertu ustavili 46-letnega voznika. Ta ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil brez nameščenih registrskih tablic so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Opiti vozniki so letos na Dolenjskem povzročili že 149 prometnih nesreč, kar je 19 odstotkov več kot lani. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje. Od leta 2013 je v nesrečah, ki so jih povzročili opiti vozniki, na območju PU Novo mesto umrlo 28 ljudi. Predvsem skrbi dejstvo, da delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10%, v zadnjih dveh letih ponovno narašča in letos znaša že 12,4%. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini med 35 in 44 let (41) in med 25 in 34 let (34). Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev med 45 in 54 let in sicer 1,73 g/kg.

Policisti bodo tudi v naslednjih dneh bolj pogosto preverjali psihofizično stanje voznikov, so še napovedali.

M. K.