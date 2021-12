Cene energije gredo v nebo: Akontacijo povečali za dvainpolkrat

Zarji, ki upravlja nekatere skupne kurilnice v Novem mestu, je dobavitelj plin zaračunal po cenah za poslovne odjemalce, ki so sedemkrat višje kot cene za gospodinjstva. (foto: I. Vidmar)

Cena zemeljskega plina je bila 21. decembra na borzah tudi desetkrat višja od običajne, nato pa se je do začetka tega tedna ustalila pri petkratniku. Kaj se bo dogajajo v prihodnosti, ne ve nihče. »V ozadju vsega tega so špekulanti, pri njih pa nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo,« pravi naš vir.

Novo mesto - Cene plina na borzah so podivjale, kar že vpliva na cene ogrevanja, ki naj bi se po novem letu še precej bolj dvignile, pišemo v današnji novi, letošnji zadnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Cene za poslovni odjem do sedemkrat višje od tistih za gospodinjstva, kar poleg gospodarstva že občutijo uporabniki skupnih kurilnic. Plinu sledi tudi elektrika ...

Cene energentov, predvsem elektrike in plina, rastejo v nebo. Če nekatera gospodinjstva tega še ne čutijo tako, pa je drugače v gospodarstvu, še posebej v energetsko intenzivnih panogah.

Svetovni trg energentov je letos dobesedno podivjal. Cene plina in tudi elektrike izrazito nihajo, razmerja cen posameznih energentov, ki so bila glede na energetsko vrednost v preteklosti primerljiva, so porušena. Cena plina je za isto energetsko vrednost zdaj dvakrat višja od cene nafte. Prav cene plina pa močno vplivajo tudi na cene elektrike.

Nepredvidljivo dogajanje na trgu energentov je posledica več dejavnikov. Ob oživitvi gospodarstev po prvem obdobju pandemije, med katerim je precejšen del svetovne proizvodnje praktično obstal, cene energentov pa so tedaj strmo padle, je prišlo znova do povečanega povpraševanja po energiji, zaradi zmanjšane dodatne oskrbe Evrope s plinom zaradi tehničnih težav in nižjih naložb, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in manjše proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov kot običajno pa so cene plina in posledično tudi elektrike začele rasti, na svetovnih trgih pa so svojo priložnost dobili tudi špekulanti, ki so jo tudi dobro izkoristili. Kaj se bo dogajalo v prihodnosti, tako ne ve nihče, strokovnjaki pa predvidevajo, da naj cene v letu 2022 še ne bi padle. Zelo verjetno bodo nenormalno visoke cene plina za sabo potegnile tudi cene nafte ter posledično vseh drugih energentov, dokler ne bo med njimi znova prišlo do ravnovesja, pravijo poznavalci.

NORA NIHANJA

Pred dobrim tednom, 21. decembra, je bilo na londonski borzi ICE za tisoč kubičnih metrov plina prvič treba odšteti več kot 2000 dolarjev, kar je bilo kar za 16 odstotkov več kot dan prej. V Istrabenz plinih, našem največjem dobavitelju plina, cene plina prilagajajo dogajanjem na svetovnih borzah in jih določajo mesečno, ne morejo pa predvideti, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, saj so nihanja cen zakupa velika in nepredvidljiva. Tako je bila na primer 16. decembra cena zakupa kubičnega metra plina 1,43 evra, naslednji dan 1,36 evra, 21. decembra že 1,82 evra, potem pa je cena začela strmo padati in je v petek, 24. decembra, padla na 1,12 evra, torej na vsega 61 odstotkov cene izpred treh dni. Preden so cene podivjale, je cena zakupa znašala med 0,20 in 0,30 evra.

Seveda se posledicam norega nihanja cen ne morejo izogniti niti končni potrošniki, cene ogrevanja s plinom, ki je v preteklosti v slovenskih mestih skoraj v celoti nadomestil kurilno olje, premog in tudi nafto, gredo v nebo, kar je ponekod že prizadelo marsikatero družino do te mere, da je prekoračila rob revščine. Pravih rešitev ni na vidiku, čeprav se s tem problemom ukvarjajo tako Evropska komisija in vlade kot tudi posamezne občine.

