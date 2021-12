Gasilci in reševalci do obolelega; bombo uničili na kraju najdbe

31.12.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.19 so v naselju Gorenji Lazi, občina Ribnica, našli italijansko ročno bombo iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta ubojno sredstvo uničila na kraju najdbe.

Gasilci in reševalci do obolelega

Ob 10.42 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja. Reševalci NMP Krško so obolelo osebo odpeljali na zdravljenje.

M. K.