V Sloveniji brez bučnih silvestrovanj na prostem; Advent Novo mesto kljub temu vabi tudi danes

31.12.2021 | 09:30

Novomeški Glavni trg nočnega silvestrovanja sicer ne bo gostil, vabi pa danes preko celega dne. (foto: Videomedia)

Ekipa Radia Krka, ki vas tudi danes pričakuje v terenskem studiu med drsališčem in Knjigarno Goga. (foto: R. K.)

Od starega leta se bomo tudi letos poslovili brez bučnih silvestrovanj na prostem, saj zaradi epidemije covida-19 niso dovoljena. Tako množičnega silvestrovanja ne bo niti v Ljubljani, pač pa bo nebo nad prestolnico v primeru jasnega vremena opolnoči osvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu.

Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v zeleni barvi, ki je barva Ljubljane, in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. Neto cena tega ognjemeta je 4000 evrov. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, rakete pa bodo nizko leteče.

Gostinski lokali odprti

Ukrepi za zajezitev epidemije torej ne dovoljujejo silvestrovanj na prostem, bodo pa gostinski obrati na silvestrovo lahko odprti neomejeno, pri čemer bo dovoljena le strežba za mizami. Dovoljena bo tudi živa glasba. Gostje pa bodo morali ne glede na svoj morebitni status cepljenega ali prebolevnika pred vstopom izkazati negativen hitri ali PCR test, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur.

Če gostje ob prihodu ne bodo imeli ustreznega testa, bodo morali lastniki lokala zagotoviti zadostno število hitrih testov za samotestiranje. Gost se bo tako lahko ob nadzoru gostinca testiral neposredno pred vstopom v gostinski obrat.

Na silvestrovo bo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz največ treh gospodinjstev. Takšno zbiranje bo mogoče pod pogojem, da vse osebe, starejše od šest let, pred zbiranjem opravijo samotestiranje.

Novo mesto

Tudi v Novem mestu je bil odpovedan program za zadnji teden decembra. Ampak seveda ne popolnoma.

Tako Advent Novo mesto tudi še danes vabi na brezplačno vožnjo z božičkovim vlakcem. Prav tako vabijo na adventni sejem, ki bo, kot napovedujejo organizatorji, še posebej prazničen na zadnji dan v letu, ko se bodo že v dopoldanskem času predstavili lokalni ponudniki suhih mesnin, kruha, penine in drugih prazničnih dobrot, ki bodo morda izbira za silvestrsko večerjo. V sodelovanju z medijskim pokroviteljem Radiom Krka bodo tudi še danes na Glavnem trgu v gostujočem studiu v živo gostili lokalne glasbenike, športnike in ustvarjalce, ki bodo tako mimoidoče kot tudi radijske poslušalce pozdravili in jim zaželeli prijeten vstop v novo leto. Na vrsti bodo posebna presenečenja in nagradne igre, radijskim voditeljem bodo v studiu v živo družbo delajo predstavniki skupin MRFY, Dan D, Tretjega Kanuja, Društva mrtvih pesnikov, ansambla Lipičnik, Franci Kek, mama Manka, Dare Akustik, Atletski klub Krka, Društvo novomeških študentov in drugi.

Drsališče na Glavnem trgu pa je odprto vsak dan med 9. uro in 13. uro ter med 15. uro in 22. uro za vse obiskovalce, drsališče pa bo obratovalo vse do konca februarja 2022.

STA; M. K.