Razbil vhodna vrata, žalil domače, razgrajal tudi pred policisti

31.12.2021 | 09:00

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so na predzadnji letošnji dan intervenirali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 163 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali pijanega voznika. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih ter pridržali kršitelja, ki se kljub ukazom policistov ni pomiril. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poskusa vloma, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja listin in tatvin.

Kršitelja pridržali

Policisti PP Novo mesto so sinoči nekaj po 19. uri posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju Mirne Peči. Ugotovili so, da je 40-letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziraniosti, tolkel po vratih stanovanjske hiše, jih razbil in žalil partnerko. Nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Voznik z 2,1 promila alkohola

V minuli noči so policisti PP Krško med kontrolo prometa v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila.Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,01 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poskusil vlomiti v šmarješko prodajalno

V minuli noči je v Šmarjeti neznanec poskušal vlomiti v prodajalno. Ob sprožitvi alarmne naprave je pobegnil in v objekt ni uspel vstopiti. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Enemu je pa uspelo

V Ivančni Gorici pa so vlomili v hišo in ukradli nakit. Škoda znaša okoli 2.000 evrov.

M. K.