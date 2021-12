Potrjenih sedem primerov ptičje gripe, tudi v Novem mestu

31.12.2021

Ljubljana/Novo mesto - V Sloveniji je trenutno potrjenih šest primerov aviarne influence pri labodih in en primer pri domači perutnini, so pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pričakujejo, da se bo število primerov pri divjih pticah še povečalo.

Primere s ptičjo gripo okuženih labodov so odkrili na Pragerskem, v občini Hoče-Slivnica, v Slovenski Bistrici in Novem mestu. Primer pri domači perutnini pa so potrdili v občini Slovenska Bistrica.

"Ukrep zapore perutnine velja za celo državo, ne glede na lokacijo, kjer najdemo pozitivne divje ptice," so ob tem spomnili v upravi za varno hrano. "Pomembno je, da se zavedamo, da je bolezen pri divjih pticah prisotna, in preprečimo stik z domačo perutnino," so dodali ob tem.

Spomnili so tudi, da je prepovedano krmljenje divjih ptic in stik z njimi. Tudi s tem ukrepom lahko namreč preprečimo prenos virusa v domače reje.

Primer ptičje gripe pri domači perutnini so sicer odkrili na gospodarstvu, na katerem je bilo 50 kokoši, 11 gosi in 29 rac. Te živali so bile neškodljivo odstranjene, je ta teden povedala vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali Breda Hrovatin.

Kako se bo virus širil, je težko napovedati, pristojni pa upajo, da čim manj. "Pri divjih pticah lahko še pričakujemo primere, ker virus je prisoten, gibanje divjih ptic pa težko nadziramo. Pri domači perutnini upamo, da je to prvi in zadnji primer. Je pa zelo odvisno, kako se bodo odzvali rejci," pravi Hrovatinova.

Ob tem so na upravi znova izpostavili, da morajo biti rejci pozorni na nekatere znake, kot so zmanjšana poraba krme in vode za več kot pet odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, povišan pogin za več kot trikrat od običajnega dnevnega pogina, na kakršnekoli klinične znake, kot so živčni znaki, respiratorna obolenja ter driska, ter posmrtne spremembe, ki kažejo na bolezen. V primeru zaznanih kakršnih koli sprememb pri živalih naj rejci takoj pokličejo veterinarja, poziva Hrovatinova, saj bodo širjenje bolezni tako lažje ustavili.

