Rokov poklon velikanom zlate dobe jazza

31.12.2021 | 19:00

Rok Lopatič (Foto: I. Vidmar)

Krško - Letošnji koncertni niz v krškem Studiu 44 se je sinoči zaključil s koncertom klavirskega tria domačega pianista Roka Lopatiča, ki sta mu na odru delala družbo Urban Cedilnik in Jakob Avsenak. Rok se je tokrat odločil za izlet v preteklost v zlata leta jazza, v čas bebopa, in začel koncert s skladbama Milesa Davisa All Blues in Nardis, ki je sloviti trobentač sicer nikoli ni posnel, se je pa znašla v železnem repertoarju pianista Billa Evansa, ki je bil določen čas del Davisovega seksteta in je z njim posnel tudi najbolj prodajano jazz ploščo vseh časov Kind of Blue, na kateri je tudi že omenjena skladba All Blues, v nadaljevanju pa se je posvetil še nekaterim velikanom bebopa in zvrsti, ki so mu sledile, kot sta Bud Powell in Chick Corea.

Po krajšem premoru so se triu na odru pridružili še člani Big banda Krško Aleš Suša, Miha Koretič, Janez Hrastovšek in Lenart Rožman in imenitnemu koncertu dodali jagodo na vrh torte.

I. Vidmar

