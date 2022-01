Presenečenje - za negovalno bolnišnico je potrebno še gradbeno dovoljenje

Stara interna bolnišnica bo do leta 2023 postala negovalna bolnišnica. Regija jo nujno potrebuje.

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so zadovoljni, da bodo končno lahko začeli urejati negovalno bolnišnico, ki jo bodo pridobili s preureditvijo starega internega oddelka bolnišnice.

Obnovo bi že morali začeti, a zdaj tam domujejo covidni bolniki. Računajo, da se bo prostor izpraznil nekje do marca prihodnjega leta, je pa prišlo do še ene spremembe – bolnišnica mora za obnovo stavbe, ki je spomeniško zaščitena in ima že zato kup omejitev, pridobiti še gradbeno dovoljenje zaradi sanacije temeljev oziroma statike, kar prvotno ni bilo predvideno.

»Hitimo zaradi črpanja denarja, ki ga dobimo s projektom po covidni obnovi, in sicer od države in iz evropskih projektov. Rok za dokončanje je namreč že leto 2023,« je povedala direktorica bolnišnice dr. Milena Kramar Zupan.

Za naložbo bo bolnišnica prejela 3,8 milijona evrov evropskih sredstev. Koliko bo stala naložba, še ni čisto jasno – ocenjena vrednost pred dvema letoma, ko so projekt prijavili in dobili potrjenega, je bila šest milijonov evrov, od česar bo dva milijona zagotovila država. Sprememba bo gradnjo nedvomno podražila, za koliko, še ni jasno, izdelava izračunov še poteka.

Potrebe so velike v celotni regiji

Prenovljena stavba bo imela v pritličju predvsem skupne prostore oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo, zlasti za izvajanje različnih terapij in delavnic ter dnevni prostor za obiske svojcev. V prvem in drugem nadstropju bo oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo, v tretjem pa oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo in paliativno oskrbo.

»Negovalna bolnišnica je izjemno pomembna in potrebna za celo regijo. To bo izključno negovalna bolnišnica s paliativno oskrbo, ki bo v naš prostor prinesla okrog 85 postelj, kar je veliko. A tudi potrebe so velike – imamo vse več starejših in multimorbidnih bolnikov, ki po končanem zdravljenju v bolnišnici nimajo kam. Po navadi so domovi za starejše polni, doma nima kdo skrbeti zanje. Problem je velik – podaljšano bivanje v bolnišnici namreč pomeni, da preostali ne pridejo na vrsto, pa tudi bolnišnice nismo domovi za ostarele. Predvidevamo, da bo s staranjem prebivalstva takih primerov vse več,« pove Kramar Zupanova.

