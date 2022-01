Silvestrski večer miren, dan kar pester

1.1.2022 | 08:40

Srečno 2022 vam kličemo tudi iz ureništva Dolenjskega lista! (foto: arhiv DL)

Dežurne službe o nesrečah ali kakšnih drugih dogodkih na silvestrski večer, ki bi terjali njihovo posredovanje, ne poročajo, zato pa je bil nekoliko bolj pester dan.

Tri prometne nesreče

Ob 10.57 se je na cesti Žužemberk - Dvor, občina Žužemberk, osebno vozilo prevrnilo na streho. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter pomagali policiji in vlečni službi.

Ob 16.09 je na cesti Ratež - Gumberk, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v drevo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali policiji in reševalcem, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Ob 17.11 pa je na cesti v naselju Dolnji Suhor pri Metliki, občina Metlika, padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali policistom.

Oživljali so obolelega

Ponoči ob 2.15 so v naselju Gradež v občini Velike Lašče gasilci PGD Turjak nudili pomoč z oživljanjem oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Po uspešni reanimaciji je bila oseba prepeljana v UKC Ljubljana.

Oljni madež na Temenici

Včeraj ob 16.24 je občan na gladini reke Temenice na Temeniški poti v Trebnjem opazil oljni madež. Gasilci PGD Trebnje so pregledali območje, na dveh lokacijah postavili lovilna črevesa in pivnike ter z razgrajevalcem pošpricali madež. Na kraju so bili tudi policisti in člani ribiške družine. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.