Vipap s kratkoročno pogodbo za dobavo elektrike

1.1.2022 | 09:30

Milena Resnik (foto: STA)

Krško - Papirnica Vipap Videm Krško, ki je v prisilni poravnavi in je po nekajmesečnem zastoju proizvodnjo zagnala v začetku decembra, se je za zdaj izognila ustavitvi strojev zaradi težav pri oskrbi z električno energijo. Kot je povedala predsednica uprave Milena Resnik, jim je uspelo podpisati kratkoročno pogodbo za dobavo elektrike.

Za dolgoročno oskrbo z elektriko se uprava še pogaja, pri čemer je Resnikova povedala, da je treba pri tem upoštevati določbe zakonodaje, ki ureja oskrbo z električno energijo, predvsem pa tudi druge predpise, saj družba Vipap od 3. novembra posluje pod pogoji prisilne poravnave.

Resnikova je še dodala, da so mesec december zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom, kar predstavlja prelomnico za Vipap.

Na problematiko oskrbe z elektriko so v sredo opozorili sindikati. Ker je podjetje v postopku prisilne poravnave, se sooča z omejitvami pri pridobivanju jamstev, zaradi česar dobavitelji električne energije z njim ne želijo skleniti pogodbe o dobavi električne energije.

"Povsem nerazumljivo se nam zdi, da bi bilo zaradi nenormalnih razmer na trgu električne energije podjetje zopet pahnjeno na rob propada, s tem pa bi bilo tudi neposredno ogroženih preko 300 delovnih mest," so navedli v hišnem sindikatu in njegovi krovni organizaciji Pergam.

V krški papirnici, ki je v češki lasti, je proizvodnja stala od julija, delavci pa so bili na čakanju. V začetku oktobra je upnik Vipap CZ zaradi insolventnosti vložil predlog za prisilno poravnavo, sodišče je nato 6. oktobra začelo postopek in imenovalo upravitelja, a je moral upnik predlog še dopolniti. Postopek prisilne poravnave je tako stekel 3. novembra, nato pa so nekaj manj kot mesec pozneje v podjetju vnovič zagnali stroje.

STA; M. K.